Офіційний Баку повідомив, що друге за розміром місто Азербайджану Гянджа ввечері 16 жовтня потужно обстріляли ракетами з території Вірменії. У соцмережах очевидці пишуть про два десятки зруйнованих житлових будинків. Зараз люди намагаються розібрати завали та допомогти тим, хто вижив.

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що через 13 годин після встановлення гуманітарного перемир'я друге за розміром місто країни Гянджа зазнало ракетного обстрілу з боку Вірменії. Про це проінформувало видання zerkalo.az.

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У твіттері помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв написав, що понад 20 будинків, за попередніми даними, зруйновані в результаті ракетного обстрілу. Наразі відомо про три десятки поранених та п'ятьох загиблих, серед яких – немовля.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

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Прессекретар міноборони Вірменії Шушан Степанян спростувала інформацію Баку про удари по Азербайджану з території її країни, як робила це й раніше (Азербайджан вже неодноразово заявляв про обстріли Гянджі з Вірменії).

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Коротко про ситуацію навколо Нагірного Карабаху

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, й досі на лінії зіткнення тривають бої.

Азербайджан і Вірменія ввели воєнний стан, оголосили мобілізацію.

Сторони звинувачують одна одну у провокаціях, повідомляють про вбитих і поранених, серед яких є цивільні.

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