Міноборони Азербайджану повідомило про ракетний удар, який Вірменія нібито завдала по Нахічевані та території Ордубадского району. Окрім того, в Баку заявляють про нібито вірменські обстріли по території Геранбойського, Тертерського, Агдамського, Агджабадинського і Физулинського районів Азербайджану.

Всю цю інформацію у Вірменії спростовують. Дані про обстріли поширила пресслужба Міноборони Азербайджану.

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Оперативно-тактична ракета, випущена 15 жовтня о 10:44 Збройними силами Вірменії з території окупованого Губадлинського району, розірвалася на території Ордубадского району Нахчиванської Автономної Республіки. Мирні жителі і цивільні об'єкти не постраждали,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що Нахічеванська автономна республіка – це азербайджанського ексклав, що межує з Іраном і Вірменією.

Міноборони Вірменії, своєю чергою, спростовує цю інформацію і каже, що ніякого удару по Ордубадскому району Нахічеванської автономії не було.

До цього, вранці 16 жовтня, речник Міноборони Вірменії сповістив про начебто масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Нагірному Карабасі. Він додав, що сили Азербайджану вдалося відкинути.

Зверніть увагу! 10 жовтня сторони мали припинити вогонь, бо домовились про перемир’я. Втім, тривало воно недовго, всього кілька годин, а тоді держави знову відновили бойові дії.



ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини.