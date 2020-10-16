Азербайджан заявив про ракетний удар з боку Вірменії: Єреван цього не визнає
Міноборони Азербайджану повідомило про ракетний удар, який Вірменія нібито завдала по Нахічевані та території Ордубадского району. Окрім того, в Баку заявляють про нібито вірменські обстріли по території Геранбойського, Тертерського, Агдамського, Агджабадинського і Физулинського районів Азербайджану.
Всю цю інформацію у Вірменії спростовують. Дані про обстріли поширила пресслужба Міноборони Азербайджану.
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Оперативно-тактична ракета, випущена 15 жовтня о 10:44 Збройними силами Вірменії з території окупованого Губадлинського району, розірвалася на території Ордубадского району Нахчиванської Автономної Республіки. Мирні жителі і цивільні об'єкти не постраждали,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що Нахічеванська автономна республіка – це азербайджанського ексклав, що межує з Іраном і Вірменією.
Міноборони Вірменії, своєю чергою, спростовує цю інформацію і каже, що ніякого удару по Ордубадскому району Нахічеванської автономії не було.
До цього, вранці 16 жовтня, речник Міноборони Вірменії сповістив про начебто масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Нагірному Карабасі. Він додав, що сили Азербайджану вдалося відкинути.
Коли виник конфлікт у Нагірному Карабасі?Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.
Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Тривалий час конфлікт був замороженим, однак бойові дії відновилися 27 вересня 2020 року.