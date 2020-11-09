Противник зазнав великих втрат і втік: Азербайджан заявив про відступ вірменської армії
Міноборони Азербайджану заявило, що війська Вірменії відступають, залишаючи позиції на Ходжавендському напрямку в Нагірному Карабасі. Водночас офіційного підтвердження цього вірмени не надають.
Тим часом азербайджанська армія продовжує наступ вглиб території конфлікту. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.
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У відомстві зазначили, що Вірменія залишила позиції на Ходжавендському напрямку. У цьому регіоні бої з різною інтенсивністю тривають з 24 жовтня.
На цьому напрямку фронту завдано шкоди вогнем по позиціях супротивника. Противник, що зазнав великих втрат, втік, залишивши деякі рубежі,
– заявили в міністерстві.
Азербайджан бере під контроль все більше сіл та міст
4 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його війська взяли під контроль 7 нових сіл, а станом на 7 листопада азербайджанська армія контролювала вже 16 населених пунктів у регіоні.
Крім того, Азербайджан звільнили від армії Вірменії місто Шуша (у вірменському варіанті – Шуші). У військовому плані це чи не найважливіший стратегічний об'єкт у всій війні за Нагірний Карабах.
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За що воюють у Нагірному Карабасі
- Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою.
- Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.
- Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.
- Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірнокарабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.
- Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.
- Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, зокрема й серед цивільного населення.
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