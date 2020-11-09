Міноборони Азербайджану заявило, що війська Вірменії відступають, залишаючи позиції на Ходжавендському напрямку в Нагірному Карабасі. Водночас офіційного підтвердження цього вірмени не надають.

Тим часом азербайджанська армія продовжує наступ вглиб території конфлікту. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

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У відомстві зазначили, що Вірменія залишила позиції на Ходжавендському напрямку. У цьому регіоні бої з різною інтенсивністю тривають з 24 жовтня.

На цьому напрямку фронту завдано шкоди вогнем по позиціях супротивника. Противник, що зазнав великих втрат, втік, залишивши деякі рубежі,

– заявили в міністерстві.

Азербайджан бере під контроль все більше сіл та міст

4 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його війська взяли під контроль 7 нових сіл, а станом на 7 листопада азербайджанська армія контролювала вже 16 населених пунктів у регіоні.

Крім того, Азербайджан звільнили від армії Вірменії місто Шуша (у вірменському варіанті – Шуші). У військовому плані це чи не найважливіший стратегічний об'єкт у всій війні за Нагірний Карабах.

До теми Азербайджан заявив про звільнення міста Шуші: чому це може вирішити долю війни

За що воюють у Нагірному Карабасі

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років , але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою.

, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою. Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.

Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР. Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.

Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР. Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірнокарабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

У 1992 році нагірнокарабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки. Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.

який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, зокрема й серед цивільного населення.