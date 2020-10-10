Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріли з боку Вірменії 10 жовтня. Водночас Єреван повідомив про 28 загиблих військових. Напередодні у Москві держави домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Загиблі вірменські військовослужбовці

Серед 28 загиблих вірменських військових 20 народилися після 2000 року. Наймолодший із загиблих – 2002 року народження. Про це повідомили в міністерстві оборони Вірменії.

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Противник намагається змінити ситуацію до 10 жовтня в гуманітарних цілях. Він застосував ударний БПЛА в напрямку сільської громади Єрицванк, а також селища Арцваник Капанського регіону Сюнікської області Вірменії,

– додали в міністерстві.

Що відомо про бойові дії в Нагірному Карабасі

За інформацією міністерства оборони Азербайджану бойові дії відбуваються у місті Гадрут в Нагірному Карабасі.

"З полудня 9 жовтня до ранку 10 жовтня на всій протяжності фронту тривали бойові дії різної інтенсивності, противнику завдали вогневі удари. Супротивник посилено обстрілює Гадрут з боку Ходжали з ракетних установок", – підкреслили в міністерстві.

В Азербайджані зазначили, що їхня армія приймає "адекватні заходи проти збройних сил Вірменії".

Бойові втрати Вірменії

Через обстріли Вірменії Азербайджан розпочав наступальні дії.

У результаті цього вийшли з ладу 13 вірменських танків, 4 РСЗВ БМ-21 "Град" та 6 гаубиць Д-20 і Д-30.

Постраждали 3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація" та 2 зенітні установки M55 "Застава".

Також поламалися 2 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! Вірменія та Азербайджан ворогують вже 30 років через Нагірний Карабах. Ситуація загострилася 27 вересня. Обидві держави повідомили про втрати серед мирного населення та військових. Напередодні міністри закордонних справ країн провели мирні переговорили. Вони уклали документ про припинення вогню, а також повернення до переговорів у мінському форматі.