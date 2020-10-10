Вірменія продовжила обстріли, – Азербайджан
Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріли з боку Вірменії 10 жовтня. Водночас Єреван повідомив про 28 загиблих військових. Напередодні у Москві держави домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.
Загиблі вірменські військовослужбовці
Серед 28 загиблих вірменських військових 20 народилися після 2000 року. Наймолодший із загиблих – 2002 року народження. Про це повідомили в міністерстві оборони Вірменії.
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Противник намагається змінити ситуацію до 10 жовтня в гуманітарних цілях. Він застосував ударний БПЛА в напрямку сільської громади Єрицванк, а також селища Арцваник Капанського регіону Сюнікської області Вірменії,
– додали в міністерстві.
Що відомо про бойові дії в Нагірному Карабасі
За інформацією міністерства оборони Азербайджану бойові дії відбуваються у місті Гадрут в Нагірному Карабасі.
"З полудня 9 жовтня до ранку 10 жовтня на всій протяжності фронту тривали бойові дії різної інтенсивності, противнику завдали вогневі удари. Супротивник посилено обстрілює Гадрут з боку Ходжали з ракетних установок", – підкреслили в міністерстві.
В Азербайджані зазначили, що їхня армія приймає "адекватні заходи проти збройних сил Вірменії".
Бойові втрати Вірменії
Через обстріли Вірменії Азербайджан розпочав наступальні дії.
- У результаті цього вийшли з ладу 13 вірменських танків, 4 РСЗВ БМ-21 "Град" та 6 гаубиць Д-20 і Д-30.
- Постраждали 3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація" та 2 зенітні установки M55 "Застава".
- Також поламалися 2 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.