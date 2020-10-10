Режим припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабасі мав розпочати діяти з 12:00 10 жовтня. Проте лише надвечір сторони начебто перестали стріляти. А вже через кілька годин у Баку заявили про загибель цивільного.

Місцевий житель загинув в результаті обстрілу

Обстріл, під час якого загинув місцевий житель, стався близько 19:00. Про це інформує Генпрокуратура Азербайджану у фейсбуці.

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Загинув житель села Чаменли Гюндуз Хусейнов. Йому було 46 років.

Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу одразу за трьома статтями. Слідчі працюють на місці події.

Головне про перемир'я між Баку та Єреваном

Зазначимо, що про перемир'я домовились у Москві міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії 9 жовтня. Проте ще з ночі 10 жовтня у Нагірному Карабасі тривали запеклі бої.

Лише надвечір офіційний Баку повідомив про припинення вогню зі сторони своїх військових. Азербайджан начебто подавив вогневі точки противника. Підтвердили режим припинення вогню і в Вірменії. Проте у Єревані додали, що порушення зі сторони Азербайджану таки відбуваються.

Найголовніше про конфлікт між Азербайджаном та Вірменією можна дізнатись тут.