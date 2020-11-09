Азербайджан заявив про "звільнення від окупації" понад 20 сіл у Нагірному Карабасі: перелік
Азербайджанська сторона повідомила про "звільнення від вірменської окупації" ще 23 населених пунктів у Нагірному Карабасі. Загалом під початку загострення конфлікту Азербайджан начебто взяв під контроль 240 сіл та міст. Водночас Вірменія таку інформацію заперечує.
Азербайджан "звільнив" 6 сіл Фізулінського, 4 села Ходжалинського, 5 сіл Ходжавендського, 3 – Джебраїльського, по два села в Губадлінському та Зангіланському районах. Про це у твіттері повідомив азербайджанський президент Ільхам Алієв.
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За його словами, азербайджанська армія звільнила від окупації села
- Фізулінського району – Гобу Ділагарда, Ял Пірахмедлі, Юхари Ягливенд, Ділагарда, Сеїд Махмудлу, Алескерлі;
- Ходжалинського – Демірчілер, Чанагчи, Мадаткенд, Сигнаг;
- Ходжавендського – Сусанлиг, Домі, Туг, Акакій, Азих;
- Джебраїльського – Гусейналилар, Сеюдлю, Ашаги Сірик;
- Губадлінського – Юхари Моллу, Ашаги Моллу, Ходжік;
- Зангіланського – Кечіклі, Ордеклі.
Карабах – це Азербайджан!
– написав Алієв.
За інформацією азербайджанської сторони, під час боїв, які тривають з 27 вересня, ЗС Азербайджану "звільнили" понад 240 населених пунктів. Зокрема, міста Шуша, Зангілан, Джабраїл, Губадли і Фізулі, а також селище Гадрут. Водночас вірменська сторона цю інформацію заперечує.
Що відомо про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном?Він триває вже понад 30 років, однак наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою. Кілька разів сторони домовлялися про мир, але щоразу його порушували. Найгірше, що страждає мирне населення Нагірного Карабаху.
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