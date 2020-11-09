Азербайджанська сторона повідомила про "звільнення від вірменської окупації" ще 23 населених пунктів у Нагірному Карабасі. Загалом під початку загострення конфлікту Азербайджан начебто взяв під контроль 240 сіл та міст. Водночас Вірменія таку інформацію заперечує.

Азербайджан "звільнив" 6 сіл Фізулінського, 4 села Ходжалинського, 5 сіл Ходжавендського, 3 – Джебраїльського, по два села в Губадлінському та Зангіланському районах. Про це у твіттері повідомив азербайджанський президент Ільхам Алієв.

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За його словами, азербайджанська армія звільнила від окупації села

Фізулінського району – Гобу Ділагарда, Ял Пірахмедлі, Юхари Ягливенд, Ділагарда, Сеїд Махмудлу, Алескерлі;

– Гобу Ділагарда, Ял Пірахмедлі, Юхари Ягливенд, Ділагарда, Сеїд Махмудлу, Алескерлі; Ходжалинського – Демірчілер, Чанагчи, Мадаткенд, Сигнаг;

– Демірчілер, Чанагчи, Мадаткенд, Сигнаг; Ходжавендського – Сусанлиг, Домі, Туг, Акакій, Азих;

– Сусанлиг, Домі, Туг, Акакій, Азих; Джебраїльського – Гусейналилар, Сеюдлю, Ашаги Сірик;

– Гусейналилар, Сеюдлю, Ашаги Сірик; Губадлінського – Юхари Моллу, Ашаги Моллу, Ходжік;

– Юхари Моллу, Ашаги Моллу, Ходжік; Зангіланського – Кечіклі, Ордеклі.

Карабах – це Азербайджан!

– написав Алієв.

За інформацією азербайджанської сторони, під час боїв, які тривають з 27 вересня, ЗС Азербайджану "звільнили" понад 240 населених пунктів. Зокрема, міста Шуша, Зангілан, Джабраїл, Губадли і Фізулі, а також селище Гадрут. Водночас вірменська сторона цю інформацію заперечує.

Зверніть увагу! Раніше Алієв заявив, що збройні сили країни оточили вірменських військових у місті Шуші в Нагірному Карабасі. Офіційний представник Міноборони Вірменії Арцруні Ованнисян спростував цю заяву.