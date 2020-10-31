В Азербайджані оцінили можливість втручання третіх країн у ситуацію в Нагірному Карабасі
Азербайджан виступає проти участі третіх країн у конфлікті в Нагірному Карабасі. Президент країни Ільхам Алієв переконаний, що для цього немає підстав.
Азербайджан проти участі інших країн у війні в Карабасі
Водночас Вірменія прагне залучити низку сусідніх країн у конфлікт. Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив в інтерв'ю ARD, пише Інтерфакс-Азербайджан.
Читайте також Росія готова допомогти Вірменії в конфлікті з Азербайджаном, але є умова
Ми не хочемо залучення будь-якої третьої країни (до конфлікту – 24 канал). Ми також не бачимо можливості залучення будь-якої країни. Оскільки всі сусідні країни – це наші партнери і друзі,
– пояснив Алієв.
Він вважає, що спроби Вірменії втягнути у війну когось ще не будуть успішними. "Це війна між нами та Вірменією, і всі інші повинні триматися далі від неї", – уточнив президент.
Алієв додав, що турецькі винищувачі F-16 перебувають в Азербайджані, але не були використані в бойових діях у Нагірному Карабасі.
Що відомо про готовність РФ допомогти Вірменії
- 31 жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа Володимиру Путіну з проханням про допомогу. Зокрема, він попросив російського лідера сприяти у "забезпеченні безпеки".
- У МЗС РФ відповіли, що готові надати Єревану "всю необхідну допомогу". Однак є умова – усі зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.
Поділитися новиною