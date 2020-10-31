Азербайджан виступає проти участі третіх країн у конфлікті в Нагірному Карабасі. Президент країни Ільхам Алієв переконаний, що для цього немає підстав.

Азербайджан проти участі інших країн у війні в Карабасі

Водночас Вірменія прагне залучити низку сусідніх країн у конфлікт. Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив в інтерв'ю ARD, пише Інтерфакс-Азербайджан.

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Ми не хочемо залучення будь-якої третьої країни (до конфлікту – 24 канал). Ми також не бачимо можливості залучення будь-якої країни. Оскільки всі сусідні країни – це наші партнери і друзі,

– пояснив Алієв.

Він вважає, що спроби Вірменії втягнути у війну когось ще не будуть успішними. "Це війна між нами та Вірменією, і всі інші повинні триматися далі від неї", – уточнив президент.

Алієв додав, що турецькі винищувачі F-16 перебувають в Азербайджані, але не були використані в бойових діях у Нагірному Карабасі.

Що відомо про готовність РФ допомогти Вірменії

31 жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа Володимиру Путіну з проханням про допомогу. Зокрема, він попросив російського лідера сприяти у "забезпеченні безпеки".

У МЗС РФ відповіли, що готові надати Єревану "всю необхідну допомогу". Однак є умова – усі зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Зверніть увагу! 26 жовтня в Нагірному Карабасі почало діяти третє перемир'я. Про нього Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США. Однак його порушують, як і попередні два. 30 жовтня сторони досягли згоди не стріляти у мирні об'єкти та цивільне населення. Детальніше про ситуацію в регіоні читайте за посиланням.