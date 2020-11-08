Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його війська звільнили від армії Вірменії місто Шуша (у вірменському варіанті – Шуші). У військовому плані це чи не найважливіший стратегічний об'єкт у всій війні за Нагірний Карабах. Чому – пояснимо коротко й зрозуміло.

Звільнення Шуші

Про звільнення невеличкого містечка, населення якого лише трішки перевищує 4 тисячі людей, Ільхам Алієв заявив зранку 8 листопада. Про це пише видання Report.

До слова Азербайджан упритул підійшов до столиці Нагірного Карабаху

"Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шуша від окупації. Шуша – наша! Карабах - наш! Через це я від щирого серця вітаю весь азербайджанський народ! Від щирого серця вітаю всіх жителів міста", – заявив азербайджанський лідер.

Президент повідомив, що над Шушею вже майорить азербайджанський прапор, заявивши, що це, мабуть, найщасливіший день у його житті.

Рідна Шуша, ти вільна! Рідна Шуша, ми повернулися! Рідна Шуша, ми відродимо тебе! Шуша – наша! Карабах – це Азербайджан!

– заявив Ільхам Алієв.

Натомість Міністерство оборони Вірменії інформацію про взяття міста заперечують. Кажуть: напружені бої досі тривають й армія Вірменії не збирається відступати.

Тим часом у мережі показали відео боїв за місто. Відомо, що вони розпочалися ще 4 листопада й тривали щонайменше 3 доби.

Бої за місто Шуша: дивіться відео

Чому маленьке містечко настільки важливе

Все через географічне розташування Шуші. Передовсім важлива близькість до столиці невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" Ханкенді або вірменською Степанакерту. Це практично пряма дорога відстаню в 11 кілометрів.

Таким чином взяття Шуші означатиме, що щонайменше в одному напрямку азербайджанські війська наблизилися до столиці ледь не упритул.

Втім, це ще не все. У західному напрямку від Шуші йде ще одна пряма дорога – просто до кордону з Вірменією. На півдні азербайджанські війська також уже дійшли до кордону.

Таким чином армія Азербайджану може фактично відрізати досі окуповані частини Карабаху й залишити їх без допомоги від Вірменії.

Місто Шуші в Азербайджані: карта