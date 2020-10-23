Збройні сили Азербайджану повернули під свій контроль 13 населених пунктів в Нагірному Карабасі. Села звільнили від вірменської окупації у чотирьох районах.

Про відвоювання сіл у невизнаній республіці заявив на своїй сторінці у твіттері президент Азербайджану Ільхам Алієв.

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Які села звільнив Азербайджан

Зіланлі, Курд-Махрізлі, Муганлі та Алагуршаг в районі Губальді;

Доланар та Бунядлі Ходжавендського району;

Даг Тумас, Нусус, Халафлі, Мінбашилі, Вейсаллі в Джабраїльському районі;

Ванадлі та Мірзахасанлі в Зангіланському районі.

Зауважимо, нещодавно Азербайджан звільнив від Вірменської окупації частину Зангіланського району. Військові заявили, що вірмени знищили їхні мечеті та використовували їх як свинарники. Будівлю, як прояв неповаги до ісламу, перетворили в стійло для вирощування поросят.

Зангіланський район не належить до Нагірного Карабаху. Там проживали переважно азербайджанці, однак Вірменія окупувала і його.