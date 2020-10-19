Генеральна прокуратура Азербайджану 18 жовтня звинуватила збройні сили Вірменії в обстрілі нафтопроводу "Баку – Новоросійськ". Водночас Єреван усі звинувачення заперечує.

Деталі обстрілу нафтопроводу в Азербайджані

Вірменські війська запустили ракети в напрямку Хизінського району. Там розташовані трубопроводи сирої нафти і конденсату. Про це повідомили у генпрокуратурі Азербайджану.

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Ракети були нейтралізовані силами ППО азербайджанської армії. Деякі частини ракет впали на відстані 250 метрів від стратегічного нафтопроводу "Баку – Новоросійськ", що проходить через село Сітальчай Хизінського району,

– підкреслили в генпрокуратурі.

Реакція Вірменії

Прессекретарка міністра оборони Вірменії Шушан Степанян одразу спростувала інформацію про обстріл нафтопроводу. За її словами, заява Азербайджану є "абсолютною брехнею, а брехня навіть не потребує коментарів".

Зауважимо, напередодні сторони домовилися про вже друге перемир'я, яке мало розпочатися опівночі 18 жовтня. Однак домовленості зірвали майже одразу, як вони почали діяти.