В Азербайджані автомобіль підірвався на протитанкової міни. В результаті загинули 4 цивільні людини, які перебували всередині.

Трагедія трапилась 28 листопада у селі Ашага Сейідахмедлі Фізулінського району. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану. До слова Азербайджан заявив про "звільнення від окупації" понад 20 сіл у Нагірному Карабасі: перелік На місці працювали співробітники прокуратури, які призначили судово-медичну експертизу тіл загиблих. Пізніше повідомили, що жертви встановлені. Прокуратура порушила 2 кримінальні справи. Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією: що відомо 27 вересня на території Нагірного Карабаху загострився давній військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Бойові дії між країнами тривали приблизно півтора місяця на кількох різних напрямках.

Обидві держави ввели режим воєнного стану на своїх територіях.

9 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали історичну угоду про перемир'я у Нагірному Карабасі.

Однак вірмени сприйняли цю угоду як капітуляцію. Тому в країні спалахнули масові протести, люди захопили та потрощили будівлю уряду та парламенту.