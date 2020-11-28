Авто з пасажирами підірвалось на міні в Азербайджані: є жертви
В Азербайджані автомобіль підірвався на протитанкової міни. В результаті загинули 4 цивільні людини, які перебували всередині.
Трагедія трапилась 28 листопада у селі Ашага Сейідахмедлі Фізулінського району. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Азербайджану.
До слова Азербайджан заявив про "звільнення від окупації" понад 20 сіл у Нагірному Карабасі: перелік
На місці працювали співробітники прокуратури, які призначили судово-медичну експертизу тіл загиблих.
Пізніше повідомили, що жертви встановлені. Прокуратура порушила 2 кримінальні справи.
Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією: що відомо
- 27 вересня на території Нагірного Карабаху загострився давній військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
- Бойові дії між країнами тривали приблизно півтора місяця на кількох різних напрямках.
- Обидві держави ввели режим воєнного стану на своїх територіях.
- 9 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали історичну угоду про перемир'я у Нагірному Карабасі.
- Однак вірмени сприйняли цю угоду як капітуляцію. Тому в країні спалахнули масові протести, люди захопили та потрощили будівлю уряду та парламенту.
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