У Азербайджані обстріляли школу: щонайменше 7 поранених
Вранці 14 жовтня на двір сільської загальноосвітньої школи впав артилерійський снаряд. Він опинився на території освітнього закладу у Тертерському районі Азербайджану.
У Азербайджані вважають, що до цього причетна вірменська армія. Про цей випадок повідомили на сторінці генеральної прокуратури Азербайджану у фейсбуці.
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Деталі інциденту
Через розрив снаряду поранення різної важкості отримали щонайменше 7 людей. Зазначають, що серед них були 2 місцеві посадовці.
Зокрема з раннього ранку 14 жовтня 2020 року район Тертер зазнав інтенсивного ракетного та сильного артилерійського обстрілу з різних боків.
Як повідомлялося раніше, грубо порушуючи вимоги гуманітарного припинення вогню, оголошеного 10 жовтня 2020 року о 12:00, включаючи норми та принципи Женевських конвенцій, збройні сили Вірменії продовжують теракти проти нашого цивільного населення,
– йдеться у повідомленні.
Тертерський район, де обстріляли школу – дивіться на карті
Інші наслідки через обстріли
Крім того, також поранили місцевого журналіста під час обстрілу автомобіля телекомпанії. Він працював у прифронтовій зоні.
Зараз усі необхідні слідчі заходи проводять органами прокуратури.