В Азербайджані 10 грудня провели військовий парад на честь припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Привітати свого союзника президента Ільхама Алієва приїхав й глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Участь у параді взяли й турецькі військові

Дійство відбулось на площі Свободи і залучили до нього близько 3 тисяч азербайджанських військовослужбовців. Про це пише ArmyInform.

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Участь у параді взяли й 2 783 військових з Туреччини. Таку кількість обрали, аби вона відповідала втратам Азербайджану у збройному конфлікті в Карабасі.

Азербайджан продемонстрував трофеї, здобуті у війні

Потім площею проїхали 150 одиниць військової техніки: ракети, артилерія, системи протиповітряної оборони, а також бойові кораблі.

Похвалились азербайджанці і трофеями, здобутими у війні.

Карабах – наша древня історична земля. Протягом століть азербайджанський народ мешкав, будував і творив на цих землях. І тепер весь світ побачив, що Нагірний Карабах – невід'ємна частина Азербайджану з точки зору міжнародного права,

– сказав президент Ільхам Алієв.

Дивіться відео з параду у Баку:

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