У Баку провели парад перемоги: хто приїхав відзначати тріумф в Карабасі – відео
В Азербайджані 10 грудня провели військовий парад на честь припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Привітати свого союзника президента Ільхама Алієва приїхав й глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Участь у параді взяли й турецькі військові
Дійство відбулось на площі Свободи і залучили до нього близько 3 тисяч азербайджанських військовослужбовців. Про це пише ArmyInform.
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Участь у параді взяли й 2 783 військових з Туреччини. Таку кількість обрали, аби вона відповідала втратам Азербайджану у збройному конфлікті в Карабасі.
Азербайджан продемонстрував трофеї, здобуті у війні
Потім площею проїхали 150 одиниць військової техніки: ракети, артилерія, системи протиповітряної оборони, а також бойові кораблі.
Похвалились азербайджанці і трофеями, здобутими у війні.
Карабах – наша древня історична земля. Протягом століть азербайджанський народ мешкав, будував і творив на цих землях. І тепер весь світ побачив, що Нагірний Карабах – невід'ємна частина Азербайджану з точки зору міжнародного права,
– сказав президент Ільхам Алієв.
Дивіться відео з параду у Баку:
Головне про протистояння між Азербайджаном та Вірменією:
- Конфлікт між країнами щодо Нагірного Карабаху тривав не одне десятиліття.
- Бойові дії відновились наприкінці вересня 2020 року.
- Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією.
- У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.
- Туреччина та Росія моніторитимуть ситуацію щоlо виконання умов мирного договору в Карабасі. Російські миротворці працюють у колишній зоні конфлікту.
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