В Азербайджані скасували воєнний стан
В Азербайджані прийняли рішення скасувати воєєний стан. Відповідний документ схвалили у парламенті країни, він набере чинності опівночі 12 грудня.
Рішення про скасування воєнного стану ухвалили сьогодні, 11 грудня. Про це повідомляє Report.
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Як зазначили у вианні, документ був запропонований президеном Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.
Воєнний стан в Азербайджані: що відомо
- Парламент Азербайджану запровадив воєнний стан в країні 27 вересня.
- Рішення діяло, як зазначила місцева влада, не по всій території країни, а в "низці міст і районів держави".
- Також вводили комендантську годину з 21:00 до 6:00 в окремих населених пунктах.
- Варто відзначити, що напередодні до такий самих дій вдалися і у Вірменії. Там оголосили воєнний стан по всій території, в окупованому Нагірному Карабасі також.
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