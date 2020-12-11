В Азербайджані прийняли рішення скасувати воєєний стан. Відповідний документ схвалили у парламенті країни, він набере чинності опівночі 12 грудня.

Рішення про скасування воєнного стану ухвалили сьогодні, 11 грудня. Про це повідомляє Report.

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Як зазначили у вианні, документ був запропонований президеном Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Воєнний стан в Азербайджані: що відомо

Парламент Азербайджану запровадив воєнний стан в країні 27 вересня.

Рішення діяло, як зазначила місцева влада, не по всій території країни, а в "низці міст і районів держави".

Також вводили комендантську годину з 21:00 до 6:00 в окремих населених пунктах.

Варто відзначити, що напередодні до такий самих дій вдалися і у Вірменії. Там оголосили воєнний стан по всій території, в окупованому Нагірному Карабасі також.

Детальніше про воєнні дії у Нагірному Карабасі – читайте у матеріалах 24 каналу.