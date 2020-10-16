У мережі з'явився відеозапис пересування підрозділу армії Азербайджану на Джебраїл. Військові йдуть у наступ, оминаючи розбиті вірменські танки та тіла загиблих.

Відео наступу азербайджанської піхоти оприлюднили у мережі, повідомляє "Цензор.НЕТ".

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На ньому помітно, що солдати пересуваються на військовій техніці по дорозі. Навколо багато розбитої техніки армії Вірменії. А також лежать тіла убитих бійців – їх не встигли забрати з поля бою.

Азербайджанські військові наступають: відео (18+)

Важливо! 10 жовтня сторони мали припинити вогонь, адже домовились про перемир’я. Однак тиша тривала недовго, лише кілька годин . А тоді Вірменія та Азербайджан знову відновили бойові дії.