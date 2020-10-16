Азербайджанська піхота наступає серед розбитих вірменських танків і тіл загиблих: відео 18+
У мережі з'явився відеозапис пересування підрозділу армії Азербайджану на Джебраїл. Військові йдуть у наступ, оминаючи розбиті вірменські танки та тіла загиблих.
Відео наступу азербайджанської піхоти оприлюднили у мережі, повідомляє "Цензор.НЕТ".
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На ньому помітно, що солдати пересуваються на військовій техніці по дорозі. Навколо багато розбитої техніки армії Вірменії. А також лежать тіла убитих бійців – їх не встигли забрати з поля бою.
Азербайджанські військові наступають: відео (18+)
Що відомо про конфлікт у Нагірному Карабасі?Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за територію триває вже більш ніж століття.
Поточний конфлікт розпочався у 1988 році. Тоді Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. Наприкінці 1980-х років провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Конфлікт вдалося заморозити на тривалий час. Нових обертів він набрав 27 вересня 2020 року.