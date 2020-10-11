Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном набирає обертів. Попри оголошене перемир'я, обстріли не припиняються. Так, 10 жовтня під вогонь артилерії потрапило азербайджанське місто Гянджа. Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще три десятки постраждали.

Обстріл Гянджі: головне

У Міністерстві оборони Азербайджану звинуватили в обстрілах вірменських військових.

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Зауважимо, що Гянджа – це друге за величиною місто Азербайджану. Воно регулярно потрапляє під обстріли.

Місто Гянджа знову зазнало обстрілу. Вірменські збройні сили знову обстрілюють місто Гянджа,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією Азербайджану, внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 33 – постраждали. Серед них були й діти. Тривають пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів рятують людей.

Наслідки обстрілу міста Гянджі / Фото Getty Images

Що про це каже Нагірний Карабах

Керівництво невизнаного Нагірного Карабаху спростовує твердження азербайджанської сторони про обстріл Гянджі, називаючи їх "абсолютною брехнею". Таку ж думку поділяє і Вірменія. Водночас Карабах заявляє, що сам страждає від обстрілів.

Нагірний Карабах звинуватив азербайджанську сторону в обстрілах населених пунктів:

Степанакерт,

Гадрут,

Мартуні.

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Позиція ОБСЄ

Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама закликав Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими й загиблими.

Нам потрібна стабільність, як на місці, так і в процесі, курованому співголовами Мінської групи. Угода, якої вночі (проти 10 жовтня – 24 канал) досягнули в Москві Вірменія та Азербайджан, відкриває нам шлях до відновлення змістовних переговорів у погодженому форматі,

– заявив Рама.