Армія Азербайджану взяла під контроль місто Шуші. Після цього жителі Степанакерта – столиці так званої "Нагірно-Карабаської республіки" – почали масово втікати з міста.

У мережі оприлюднили відео, яке підтверджує інформацію про масову втечу вірмен зі Степанакерта, повідомляє 24 канал.

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На ролику помітно велику кількість транспорту – люди поспішають виїхати з Карабаху. Через це на трасі, що веде у сторону кордону з Вірменією, утворився величезний затор.

За словами спікера так званого "президента" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" Ваграма Погосяна, станом на 9 листопада, Збройні сили Азербайджану перебувають на підступах до Степанакерта.

Вже під загрозою існування столиці. Якщо хочемо, щоб Шуші знову став нашим, був збережений Арцах (самоназва так званої "республіки" – 24 канал), слід докласти всіх зусиль для організації надійної оборони Степанакерта й інших напрямів лінії фронту,

– написав Погосян.

Вірмени тікають зі Степанакерта: дивіться відео

Tysiące samochodów kierowało się wczoraj wieczorem ze Stepanakertu w góry. Tragedia tysięcy rodzin. To jest prawdziwy obraz wojny. pic.twitter.com/5cHSO5p0uV — Witold Repetowicz (@WitoldRPL) November 8, 2020

До слова, раніше в Азербайджані повідомили про взяття під контроль ще 23 наседлених пунктів у Нагірному Карабасі. Загалом від початку конфлікту (27 вересня 2020 року) війська цієї країни захопили понад 240 міст та сіл. Зокрема, міста Шуша, Зангілан, Джабраїл, Губадли і Фізулі, а також селище Гадрут. Водночас вірменська сторона цю інформацію заперечує.