Азербайджанські війська підступають до Степанакерта: вірмени масово тікають з міста – відео
Армія Азербайджану взяла під контроль місто Шуші. Після цього жителі Степанакерта – столиці так званої "Нагірно-Карабаської республіки" – почали масово втікати з міста.
У мережі оприлюднили відео, яке підтверджує інформацію про масову втечу вірмен зі Степанакерта, повідомляє 24 канал.
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На ролику помітно велику кількість транспорту – люди поспішають виїхати з Карабаху. Через це на трасі, що веде у сторону кордону з Вірменією, утворився величезний затор.
За словами спікера так званого "президента" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" Ваграма Погосяна, станом на 9 листопада, Збройні сили Азербайджану перебувають на підступах до Степанакерта.
Вже під загрозою існування столиці. Якщо хочемо, щоб Шуші знову став нашим, був збережений Арцах (самоназва так званої "республіки" – 24 канал), слід докласти всіх зусиль для організації надійної оборони Степанакерта й інших напрямів лінії фронту,
– написав Погосян.
Вірмени тікають зі Степанакерта: дивіться відео
До слова, раніше в Азербайджані повідомили про взяття під контроль ще 23 наседлених пунктів у Нагірному Карабасі. Загалом від початку конфлікту (27 вересня 2020 року) війська цієї країни захопили понад 240 міст та сіл. Зокрема, міста Шуша, Зангілан, Джабраїл, Губадли і Фізулі, а також селище Гадрут. Водночас вірменська сторона цю інформацію заперечує.
Що відомо про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном?Він триває вже понад 30 років, однак наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою. Кілька разів сторони домовлялися про мир, але щоразу його порушували. Найгірше, що страждає мирне населення Нагірного Карабаху.
Шуші – місто, яке розташоване на дорозі, що поєднує вірменський кордон і так звану столицю невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" – Степанакерт.
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