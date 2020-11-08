Війська Азербайджану 8 листопада з ракет обстріляли столицю Нагірного Карабаху, місто Степанакерт. Відомо про щонайменше 1 пораненого серед цивільного населення.

У Нагірному Карабаху також заявили про обстріл міста Мартуні (друге за кількістю населення після Степанакерта). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зауважте Вивозять всіх: зі столиці Нагірного Карабаху масово евакуйовують людей, – ЗМІ

Що кажуть у Вірменії

Міністр Оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що обстріли на території Мартуні були, однак наразі ситуацію вдалося стабілізувати.

Інтенсивні бої точаться у напрямку Мартуні. Сьогодні відбиті одна – дві наступальні дії противника. На цій ділянці зараз є стабільність,

– наголосив Ованнісян.

Що кажуть в Азербайджані

У Міноборони Азербайджані заявили, що їхні армії розширюють наступ у цьому тактичному напрямку та зберігають свої переваги. Азербайджан вже приймає привітання через взяття під контроль міста Шуша.

Що відбувається у Нагірному Карабаху 8 листопада