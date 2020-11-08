Азербайджанські війська обстрілюють міста Степанакерт та Мартуні у Нагірному Карабаху
Війська Азербайджану 8 листопада з ракет обстріляли столицю Нагірного Карабаху, місто Степанакерт. Відомо про щонайменше 1 пораненого серед цивільного населення.
У Нагірному Карабаху також заявили про обстріл міста Мартуні (друге за кількістю населення після Степанакерта). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Що кажуть у Вірменії
Міністр Оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що обстріли на території Мартуні були, однак наразі ситуацію вдалося стабілізувати.
Інтенсивні бої точаться у напрямку Мартуні. Сьогодні відбиті одна – дві наступальні дії противника. На цій ділянці зараз є стабільність,
– наголосив Ованнісян.
Що кажуть в Азербайджані
У Міноборони Азербайджані заявили, що їхні армії розширюють наступ у цьому тактичному напрямку та зберігають свої переваги. Азербайджан вже приймає привітання через взяття під контроль міста Шуша.
Що відбувається у Нагірному Карабаху 8 листопада
- Вранці 8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив, що його армія взяла під контроль місто Шуша.
- Контроль над цим містом має ключове значення для війни у Нагірному Карабасі. Шуша розташована неподалік столиці Нагірного Карабаху міста Степанакерт.
- За даними ЗМІ, жителів Степанакерта вже евакуйовують.
- Водночас Вірменія заперечує взяття міста Шуша військами Азербайджану. Там наполягають, що бої за місто тривають досі.
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