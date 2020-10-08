Військові сили Азербайджану обстріляли давній собор у Шуші, що у Нагірному Карабасі. Про це повідомило міністерство оборони Вірменії. Азербайджанці, своєю чергою, похвалились трьома захопленими ворожими танками.

Давній собор постраждав під час обстрілу

Собор Святого Христа Всеспасителя спорудили ще у 19-му столітті і відновили у 90-х роках 20-го. У Міноборони Вірменії кажуть, що під час ракетного обстрілу у храмі були віряни. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

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Інформації про жертв та постраждалих немає. Проте, як видно з фото, собор дуже пошкоджений.



Вірменія каже, що собор обстріляли ракетами / Фото Mash

Собор сильно постраждав / Фото Mash



Під час обстрілу всередині начебто були люди / Фото Mash

Азербайджан захопив три вірменські танки

Тим часом, військові Азербайджану повідомили про успіхи у протистоянні з вірменами. Їм вдалось захопити три танки противника. Усі бойові машини у доброму технічному стані та на ходу.

Танки "Т-72" захопили біля Горадіза. Поки інформацію про втрату бронемашин вірменська сторона не підтвердила.

Дивіться відео Міноборони Азербайджану:

Важливо! Військові дії між Азербайджаном та Вірменією поновились 27 вересня 2020 року. Країни протягом довгих десятиліть не можуть поділити територію Нагірного Карабаху. Обидві сторони повідомляють про втрати. Міжнародна спільнота закликає припинити бойові дії.