Маніпуляції на темі екології в Україні зазвичай використовують для так званих внутрішніх розборок в регіонах – часто політичних або бізнесових.

Таку думку висловив політолог Олександр Кочетков у коментарях для видання OBOZREVATEL. За його словами, політики часто пов'язані з промисловим бізнесом в регіонах.

"Теми "боротьби" з екологічними проблемами дуже часто використовують для внутрішніх розборок – політичних або бізнесових. Це те, що називається "хайп". Це одна зі зручних політичних і маркетингових стратегій", – сказав він.

На думку політолога, всі спроби створити екологічний рух, який було б помітно, закінчилися в 1998 році, коли "Партія зелених" зайшла в парламент і за 5 років нічого так і не зробила.

Також однією з причин появи хайпу на екології є те, що ми прагнемо бути схожим так чи інакше на цивілізовані країни, там "зелені" рухи досить популярні. На позаминулих парламентських виборах в Україні брали участь аж 4 партії "зелених",

– сказав Кочетков.

Як повідомлялось раніше, в Україні популярні екологічні мітинги та різного роду заяви псевдо екоактивістів в промислових містах. При цьому реальні екологічні проблеми, такі як вирубка лісів, засмічення територій залишаються без уваги десятиліттями, що завдає непоправної шкоди екології України.

Екологічні ж проблеми промислових міст завжди знаходяться під постійним фокусом уваги та поступово вирішуються.