У Криму експерти прогнозують екологічну катастрофу. Зокрема, Азовське море може перетворитись на затоку чи лиман. Все через будівництво моста через Керченську протоку – роботи здійснюють, не дотримуючись жодних правил та експертиз.

Будь-які заходи, які здійснюють, не тільки не узгоджують з нормами законодавства, а категорично суперечать нормам чинного законодавства в Україні. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник директора інституту водних проблем та меліорації НАН України Михайло Яцюк.

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За словами Яцюка, будівництво мосту призвело до того незворотних змін:

зміни в плані самої Керченської протоки;

також змінилася берегова лінія;

існують факти знищення екологія острова Тузла.

"Азовське море може перетворитись не просто на затоку, воно може стати лиманом, якщо не вживати заходи", – запевнив Яцюк.

Чому будівництво мосту призвело до проблем

Яцюк сказав, що будь-яке будівництво повинно проходити з експертизами. В українському законодавстві передбачено низку норм та оцінку впливу на довкілля. Якби міст будували, дотримуючись норм законодавства України, можна було б запобігти наслідкам, які бачать сьогодні.

"Ми маємо наслідковий принцип, що ці порушення призводять до великих збитків, які будуть тільки прогресувати", – пояснив Яцюк.

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Як запобігти трагедії

Яцюк зауважив, що повністю виправити ситуацію вже неможливо. Однак можна застосувати певні заходи адаптації, щоб проблема не погіршувалась. "Вплив є і він надзвичайно великий – це вже не змінимо. Ми можемо лише мінімізувати потенційні збитки", – сказав експерт.

Він додав, що проблему в Азовському морі відчуває не лише Україна, але й країні, які межують з морем. Грузія, яка вже говорить про зміну міграції риби, водяного пласту, якості води. Це відчуває вже і Румунія, і Болгарія, і Туреччина,

– запевнив Яцюк.

Яцюк пояснив, що негативний вплив внаслідок цієї екологічної проблеми відчують і мешканці півострова. Мовиться і про умови їхнього проживання, і про ризики для здоров'я. "Щодо питання водозабезпечення – ті заходи, які здійснює влада Криму, можуть призвести навіть до гуманітарної катастрофи", – підсумував він.