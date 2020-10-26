Внаслідок вибуху російського аварійного танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовському морі 24 жовтня троє членів екіпажу опинилися за бортом. Їхні пошуки "Росморречфлот" припинив 26 жовтня.

За попередньою інформацією, серед зниклих безвісти – боцман, 19-річний матрос та 23-річний практикант. Про це повідомляє ТАСС.

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Шансів знайти живими трьох моряків з аварійного танкера в Азовському морі немає, пошукова операція завершена,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про вибух "Генерала Ази Асланова"