В Азовському морі припинили пошуки зниклих членів екіпажу після вибуху російського танкера
Внаслідок вибуху російського аварійного танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовському морі 24 жовтня троє членів екіпажу опинилися за бортом. Їхні пошуки "Росморречфлот" припинив 26 жовтня.
За попередньою інформацією, серед зниклих безвісти – боцман, 19-річний матрос та 23-річний практикант. Про це повідомляє ТАСС.
Зверніть увагу Російський танкер, що вибухнув в Азовському морі, відбуксирували
Шансів знайти живими трьох моряків з аварійного танкера в Азовському морі немає, пошукова операція завершена,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про вибух "Генерала Ази Асланова"
- Інцидент стався 24 жовтня у територіальних водах Азовського моря. Танкер прямував з окупованого Росією міста Керч у Ростов-на-Дону.
- Відомо, що танкер плив без вантажу.
- Причиною трагедії став вибух у відсіку баласту на танкері.
- На борту перебували 13 членів екіпажу. Врятованих членів команди забрало судно "Сіріус".
- До рятувальної операції залучали російську авіацію.