До ОАСК звернувся перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков. Він вимагає, аби суд визнав наказ про його звільнення протиправним.

Що відомо про позов Бабікова

Так, Бабіков просить, щоб наказ про його звільнення скасували. Про це повідомили у пресслужбі Окружного адміністративного суду Києва.

До теми Бабіков відреагував на наказ про звільнення з ДБР: каже, що залишається першим заступником

Також чоловік вимагає поновлення на посаді, а також хоче стягнути ДБР середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Наразі ОАСК вирішує, чи відкривати провадження.

Звільнення Бабікова: що відомо

Раніше ЗМІ повідомили, що виконувач обов'язків глави ДБР Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення Бабікова 30 жовтня, не ознайомивши з ним заступника.

Тому Бабіков запевняв, що оскільки документа не бачив, то залишатиметься першим заступником директора ДБР.

Причиною для звільнення нібито став конфлікт інтересів через роботу в адвокатському об'єднані Aver Lex. Бабіков переконує, що має документи, які це спросовують.

До речі Aver Lex раніше захищало інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Однак, крім цього, ЗМІ припускали, що проблеми Бабікова у ДБР розпочалися через активність у деких справах. Зокрема, у справі російських вагнерівців у Білорусі.