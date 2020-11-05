Заступник голови ДБР Олександра Бабіков підтвердив інформацію зі ЗМІ щодо наказу про його звільнення. Водночас він зауважив, що найближчим часом усе ж залишатиметься на своїй посаді.

Коментар Бабікова щодо наказу про звільнення

За словами Бабікова, він розуміє мотиви наказу щодо свого звільнення. Але докладнішу оцінку він пообіцяв оприлюднити пізніше, передає Інтерфакс-Україна.

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Оскільки законодавство про працю передбачає обов'язкове ознайомлення працівника з наказом про звільнення, чого зроблено не було, я залишаюся першим заступником директора ДБР,

– пояснив Бабіков.

Один із керівників ДБР нагадав, що 2 листопада виконувач обов’язків директора Бюро Олексій Сухачов видав наказ про перерозподіл обов'язків між заступниками. За словами Бабікова, цим Сухачов "перепідпорядкував Головне слідче управління собі".

"Водночас усупереч встановленому Кабміном порядку вищезазначений наказ не завізували ані заступники, ні навіть юристи, і була відсутньою документальна підстава необхідності перерозподілу обов'язків", – зазначив перший заступник голови ДБР.

Крім того, Бабіков розповів, що оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці документи, що свідчать про відсутність конфлікту інтересів у нього як у першого заступника директора ДБР.

Також він повідомив, що подав до суду позов до голови НАЗК Олександра Новікова про захист честі й гідності у зв'язку з оприлюдненням неправдивої інформації. Дату розгляду цього позову ще не призначили.

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Коротко про указ щодо звільнення Бабікова

Як повідомляють ЗМІ, Сухачов підписав документ пізно увечері у п'ятницю, 30 жовтня, не ознайомивши з ним Бабікова.

Підставою наказу є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу в адвокатському об'єднані Aver Lex . Хоча в Бабікова є всі документи, які це спростовують.

Aver Lex Хоча в Бабікова є всі документи, які це спростовують. ЗМІ додавали, що наказ поки "не має юридичного підґрунтя", оскільки Бабіков перебуває на лікарняному, тому документ поки не реалізовано.

Джерела ЗМІ стверджують, що проблеми в Олександра Бабікова розпочалися через активність у декількох справах, зокрема й у питанні російських вагнерівців у Білорусі.

Натомість очільника Держбюро Олексія Сухачова називають близьким до куратора силовиків в Офісі президента Олега Татарова – ексчиновника МВС за часів Віктора Януковича.

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