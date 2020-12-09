Окуповані території Донбасі перетворюють на Придністров’я. На думку представника України в Тристоронній контактній групі Дениса Казанського, ситуація ускладнюється тим, що з ОРДЛО Росія має спільний кордон.

Окупований Донбас – це "чорна діра"

Окуповані території Донбасу перетворились у "чорну діру" та джерело доходів для російського керівництва. Про це Казанський розповів "РБК-Україні".

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За словами Казанського, на окупованому Донбасі вже може реалізовуватись план "Б" – при чому не українцями. Росія цементує ситуацію – у політичній та економічній сферах

Тому росіяни і закрили переміщення через лінію розмежування. Ми бачимо перетворення цієї території у вкорінене Придністров'я,

– сказав Казанський.

Бойовики кажуть про виведення військ з території України, а не ОРДЛО

Проросійські бойовики маніпулюють мінськими домовленостями. Відтак, вимагаючи виведення військ з української території, а не з території ОРДЛО.

Нібито вони (окуповані території – 24 канал) – це не Україна. Ми говоримо: почекайте, так ОРДЛО – це що, це окремі райони чого? Це ж окремі райони України! Тобто там абсолютно шизофренічна реальність,

– наголосив Казанський.

Представник України в ТКГ вважає, що поки не буде великої угоди стосовно Донбасу, то про якийсь прогрес у вирішенні ситуації говорити марно.

В Україні розробляють план "Б" щодо Донбасу

Зазначимо, в Україні розробляють план "Б" щодо Донбасу. Він має пройти через схвалення Ради національної безпеки та оборони вже у січні 2021 року. Участь у формуванні нового плану дій бере голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.