Ми бачимо, як частина депутатів зривають блокування роботи КСУ. Наголошу, зривають не розпуск КСУ, а блокування його роботи (процедурними змінами в ЗУ "Про КСУ").

Народні обранці проти України, але за НеКонституційний суд

Ці політики діють в інтересах Медведчука, виграючи КСУ час для знищення інших реформ, критичних для підтримки України Заходом (підтримки фінансової, політичної та, можливо, навіть військової).

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Ці політики діють в інтересах Коломойського, виграючи КСУ час для прийняття рішення по ФГВФО, яке подарує олігарху компенсації за "Приватбанк" (тобто змусить українців втретє віддати гроші Коломойському).

Безвідносно того, як голосно кричать ці політики про євроатлантичний вибір України, – вони частина кремлівсько-олігархічної змови і проти цього вибору, і проти України.

Рада сьогодні мусить заблокувати можливість КСУ приймати будь-які рішення. А вже потім дискутувати, як виходити з кризи і відновлювати антикорупційне закодавство.