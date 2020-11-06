Сполучені Штати Америки відомі своєю демократією, проте країна має доволі заплутану виборчу систему. Однак порядок проведення виборів не змінювався з кінця XVIII століття – коли була ухвалена Конституція США.

Адже саме вона і визначає ключове для американських виборів поняття, тобто колегію виборників. Водночас відповідну систему ще називають опосередкованою або багатоступеневою.

Зверніть увагу Байден випереджає Трампа у Джорджії, до перемоги – кілька кроків

Хто такі виборники

Виборці наділяють правом віддати голос за того чи іншого кандидата призначеним для цього людям – виборникам. Зазвичай ними стають чиновники, партійні діячі або відомі особистості, обрані на з'їздах партій. Частіше всі вони належать до однієї з 2 панівних партій – республіканської або демократичної.



Частіше виборники належать до однієї з панівних партій / Скриншот з відео

Кількість виборників у штатах

Кількість виборників від певного штату залежить від кількості його представників у Конгресі США, яка пропорційна населенню штату. Так у одному з найменш населених штатів Алясці – лише 3 виборників. Водночас у Каліфорнії, найбільш густонаселеному – аж 55 членів колегії.

Всього у складі колегії 538 членів, тож для перемоги треба набрати 270 голосів виборників. Майже у всіх штатах діє система, коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.



У Каліфорнії, найбільш густонаселеному – 55 членів колегії / Скриншот з відео

Особливість виборів

Особливість виборів у США полягає у тому, що кандидат, який набрав більшу кількість голосів звичайних виборців, не обов'язково перемагає. Такий інцидент стався у 2016 році, коли Гілларі Клінтон підтримали приблизно на 3 мільйони виборців більше, ніж Дональда Трампа. Однак за результатами голосування колегії виборників – Трамп набрав 304 голоси проти 227 Клінтон.



Клінтон підтримали приблизно на 3 мільйони виборців більше, ніж Трампа / Фото The Commercial Appeal

Варто зазначити, у США є штати, які майже постійно голосують за одну й ту ж партію та її кандидатів. Наприклад, Каліфорнія зазвичай підтримує демократів, а Канзас традиційно віддає перевагу республіканцям. Щоразу найзапекліша боротьба точиться довкола так званих хитких штатів. Тих, де електоральні уподобання населення розділені практично порівну. Саме на них і націлена вся передвиборча кампанія обох кандидатів.

Зміни у виборчій системі

Американська виборча система має свої переваги та недоліки й неодноразово стикалася з критикою. Один з основних аргументів проти – більшість населення може залишитися невдоволеною результатом.

Однак у випадку прямого голосування – штати з меншою кількістю населення повністю втрачають можливість підтримати свого кандидата. Внести правки до конституції, звичайно, можна, проте американське суспільство навряд чи підтримає зміни до звичної, хоч і складної виборчої системи США.



Громадяни США навряд чи підтримають зміни до виборчої системи / Скриншот з відео