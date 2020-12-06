Олег Бахматюк, аграрний бізнесмен і колишній акціонер "ВіЕйБі банку", розповів, що системні українські банки можна було вберегти від знищення під час "банкопаду" 2014 – 2017 років. Однак, колишня голова НБУ Валерія Гонтарева не дала цього зробити.

Про це Олег Бахматюк розповів під час інтерв’ю телеведучому 112 каналу Дмитру Співаку. За його словами, знищення українських банків призвело до падіння української економіки на 20%, а активи знищених банків потім було реалізовано на аукціонах Фонду гарантування вкладів за незначну частину їхньої вартості, повідомляють Українські новини.

Бізнесмен розповів, що план цивілізованого рішення з вирішення питань із кризою банківської сфери у 2014 році обговорювали під час нарад у тодішнього президента Порошенка. Незважаючи на те, що цю ідею підтримали всі, крім Валерії Гонтаревої, план так і не було реалізовано, що завдало величезних збитків економіці.

"Щодо "ВіЕйбі банку" була нарада у Порошенка. Протокол підписали я, міністр фінансів Шлапак, прем'єр-міністр Яценюк, перший заступник Гонтаревої Писарук, сама Гонтарева. Участь брав тодішній керівник "Укргазбанку" Кирило Шевченко. Ми тоді обговорювали ідею, яку, вважаю, можна було втілити як прототип дій для кожної подібної ситуації з системними банками (а "ВіЕйБі банк" був системним банком). Як акціонер я пропонував віддати весь банк "Укргазбанку", вношу 200 мільйонів доларів – у стільки тоді оцінювались мої кредити – на депозитний рахунок "Укргазбанку". А далі "Укргазбанк" максимально витягує можливості з "ВіЕйбі банку" під гарантії повернення коштів мною, як акціонером. Це цивілізований шлях відходу акціонера", – розповів бізнесмен".

Він додав, що всі були "за", крім Гонтаревої. У відповідь відбулося знищення банку. А через 4 роки Фонд гарантування вкладів продав всі активи банку за 8 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в результаті так званого "банкопаду" у 2014 – 2017 роках з ринку було виведено приблизно 90 українських банків. Тодішній директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін заявляв, що неплатоспроможності могли уникнути до 40 фінансових установ. Зокрема, на думку чиновника, за бажання Нацбанку можна було зберегти банки Бахматюка та Жеваго.