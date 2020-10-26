У Бахмуті підозрюваний у вбивстві власного товарища сам подзвонив до поліції та намагався казати, що випадково знайшов тіло загиблого у власному будинку.

Про затримання літнього чоловіка, якому інкримінують вбивство з особливою жорстокістю, повідомили у поліції Донеччини. Поліцейські нібито розкрили злочин за кілька годин від початку слідства.

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За даними правоохоронців, 69-річний заявник повідомив черговому про знайдене ним тіло приятеля.

Що відомо про наджорстоке вбивство чоловіка у Бахмуті

Пенсіонер казав, що гадки не має, що трапилося із його товаришем. Він нібито пішов по власних справах, а коли повернувся – побачив 50-річного загиблого. Слідчі з'ясували, що померлий жив в одному домі із заявником. Вони почали встановлювати осіб, із якими спілкувався загиблий та вийшли на слід пенсіонера.

Як виявилося, напередодні злочину обидва товариші випивали. Тоді між ними виникла сварка, під час якої 69-річний пенсіонер схопив кухонний ніж та почав штрикати ножем опонента. Загалом він завдав жертві 60 ударів ножем.

Від отриманих поранень смерть загиблого була миттєвою.

Фактично довічне ув'язнення

Якщо правоохоронці доведуть провину підозрюваного, йому загрожує до 15 років тюрми. Враховуючи вік затриманого, такий термін позбавлення волі фактично може дорівнювати максимальному покаранню.