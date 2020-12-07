Понад 100 підприємств державного концерну Укроборонпром поділять на 3 категорії у 2021 році. Більшість з них не мають конкурентноздатнихтехнологій і мають бути приватизовані чи перепрофільовані.

Частина підприємств концерну не належать до ринку озброєння. Більшість їхніх замовлень – це цивільні продукти для цивільного ринку. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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За його словами, від Міністерства оборони та інших відомств підприємства Укроборонпрому отримують невелику частину замовлень. Відтак немає сенсу тримати їх у холдингу, який більше займається оборонними технологіями.

У них немає сенсу, вони, як баласт, для всього цього концерну,

– відзначив ексочільник Міноборони.

Тому зараз уряд зайняв позицію, щоб розділити підприємства на 3 категорії:

які будуть приватизовані чи перепрофільовані;

які залишаються на ринку озброєння військової техніки;

які входитимуть до так званого аерокосмічного холдингу. Наразі ще невідомо, яку саме назву він матиме. Але спеціалізуватиметься суто на авіа та космічній техніці.

"Ідея нормальна, вона має сенс. І це позиція більшості експертів", – зауважив Андрій Загороднюк.

Загороднюк: Укроборонпром – неефективне підприємство

На думку колишнього міністра оборони, Укроборонпром абсолютно не є прикладом для наслідування. Концерн має дуже велику кількість проблем і є неефективним підприємством.

І він неефективний в тому, яким чином був створений. Там є величезна кількість проблем щодо функціонування з точки зору законодавства та документів концерну,

– наголосив він.

Відтак Андрій Загороднюк підсумував, що Укроборонпром однозначно потребує реформування.