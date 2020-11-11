Історія абсурдного затримання маркетологині Дарії Шигаєвої поліцією Індонезії закінчилася. 11 листопада українку відпустили, а всі обвинувачення з неї зняли.

Про вдале вирішення проблеми українки написав у фейсбуці журналіст Богдан Логвиненко, який в Індонезії перебував із жінкою в одному домі на карантині.

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За його словами, врятувати українку допомагали дипломати.

Вимагали 35 тисяч доларів

Як тільки Дарію затримали за підозрою у поширенні наркотиків, її друзі почали шукати можливості для захисту жінки. У справу також втрутилися працівники МЗС України, які надавали консультації та тримали зв'язок із індонезійськими колегами.

Зам'яти ж справу поліцейські пропонували за хабар у 35 тисяч доларів. Згодом вони погоджувалися на меншу суму – 15.

Дуже дякую усім залученим у цю справу дипломатам в Міністерство закордонних справ України, ваша підтримка відчувалась і була потужною! На невеличкому прикладі ви показуєте, що доля кожного громадянина важлива для усієї держави. Сьогодні вранці Дашу звільнили. Поліцейські, можливо, вперше житті спробували сливову пастилу і сказали, що вона смачна,

– написав Логвиненко.