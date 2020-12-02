Балух вперше після нападу самостійно вийшов на зв’язок і оприлюднив фото з клініки
Колишній політв’язень Володимир Балух оприлюднив свій перший допис у соцмережах після того, як його жорстокого побили 8 вересня. Він виклав власне фото та додав: досі проходить реабілітацію у спеціалізованому центрі.
У своєму дописі Балух в деталях розповів, хто та яку допомогу надає йому під час лікування. Окрім того, активіст наголосив, що попереду у нього важливий етап – чергова операція.
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Користуючись моментом виходу у публічний простір, дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання! Наперед хочу попередити, що тимчасово, на час лікування й реабілітації, якщо й з'являтимусь тут, то дуже рідко. Заздалегідь дякую за розуміння!
– написав він.
Зауважимо, що раніше Володимир Балух дав інтерв’ю, у якому детальніше розповів про свій стан та реабілітацію після нападу. Зокрема, він розповів, що у нього немає частини кістки і його час від часу турбують головні болі.
Що відомо про напад на Володимира Балуха: коротко
- На колишнього бранця Кремля напали 8 вересня у Києві в районі Гідропарку. Чоловіка знайшли непритомним аж під ранок.
- Оскільки стан Балуха був важкий, він понад місяць перебував у реанімації. Проте 12 жовтня його перевели в інше відділення.
- Підозрюваного у нападі на Балуха вже затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу.
Що відомо про Володимира Балуха?Це український активіст родом з Криму. Після анексії півострова він відмовився отримувати російський паспорт. У 2016 році з його будинку у Криму зняли український прапор.
Був в'язнем Кремля, проте у 2019 році його звільнили в рамках обміну між Україною та Росією.Під час свого перебування за ґратами оголошував тривале голодування.
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