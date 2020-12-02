Колишній політв’язень Володимир Балух оприлюднив свій перший допис у соцмережах після того, як його жорстокого побили 8 вересня. Він виклав власне фото та додав: досі проходить реабілітацію у спеціалізованому центрі.

У своєму дописі Балух в деталях розповів, хто та яку допомогу надає йому під час лікування. Окрім того, активіст наголосив, що попереду у нього важливий етап – чергова операція.

Раніше Побиття Балуха: ексв'язня Кремля допитали слідчі

Користуючись моментом виходу у публічний простір, дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання! Наперед хочу попередити, що тимчасово, на час лікування й реабілітації, якщо й з'являтимусь тут, то дуже рідко. Заздалегідь дякую за розуміння!

– написав він.

Зауважимо, що раніше Володимир Балух дав інтерв’ю, у якому детальніше розповів про свій стан та реабілітацію після нападу. Зокрема, він розповів, що у нього немає частини кістки і його час від часу турбують головні болі.

Що відомо про напад на Володимира Балуха: коротко

На колишнього бранця Кремля напали 8 вересня у Києві в районі Гідропарку. Чоловіка знайшли непритомним аж під ранок.

Оскільки стан Балуха був важкий, він понад місяць перебував у реанімації. Проте 12 жовтня його перевели в інше відділення.

Підозрюваного у нападі на Балуха вже затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу.