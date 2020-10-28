Вони допомагають створювати бренди, запускають рекламні кампанії та збирають нагороди світового рівня у сфері реклами та дизайну. Banda Agency – одна з провідних українських креативних агенцій, яка за міжнародним рейтингом Effie Index була визнана найефективнішим незалежним рекламним агентством 2020-го року.

Агенцію заснували троє товаришів – Павло Вржещ, Ярослав Сердюк і Єгор Петров. Заради власного проєкту вони покинули роботу у престижній міжнародній рекламній корпорації. Так у 2011-му з'явилася "Банда".

Першим клієнтом "Банди" стало українське представництво німецького виробника спортивного взуття та одягу Puma. Рекламна кампанія виявилася настільки успішною, що її запустили ще у шести країнах Європи.

"Створюючи проєкти, ми допомагаємо вашому бренду заговорити з людьми", – із таким гаслом "Банда" завоювала український рекламний ринок. Серед клієнтів агенції – банки, магазини електроніки, служби таксі та інші провідні компанії із кількох десятків країн.

Один із найуспішніших проєктів "Банди" – брендинг міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, що проходив у Києві у 2017-му. Фахівці агенції разом із дизайн-студією

Republique розробили унікальну символіку, взявши за основу візуального образу традиційне українське намисто. За цю роботу команда отримала "Каннського лева" – нагороду, яка вважається своєрідним "Оскаром" у сфері реклами.

А у 2018-му Banda Agency створила новий бренд України. Проєкту передувало масштабне міжнародне дослідження. Виявилося, що три найпопулярніші асоціації з Україною у світі – це "корупція", "революція" та "бойові дії". Команда креативників разом з українським урядом взялися змінити імідж України на міжнародній арені. У результаті з'явився бренд "Ukraine NOW". Він ліг в основу потужної інформаційної кампанії, метою якої є показати світові нову Україну – країну з динамічною економікою, прогресивним бізнесом та великими можливостями.

У серпні 2020-го "Банда" відкрила офіс у Лос-Анджелесі та вже працює у США над кількома масштабними проєктами. При цьому головний офіс компанії, у якому працюють близько пів сотні людей, залишається у Києві. Засновники агенції переконані: це сприятиме розвитку креативної індустрії в Україні. І невдовзі нашу країну сприйматимуть як місце, де є багато творчих людей і народжуються круті ідеї.