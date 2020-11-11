Кредитний портфель корпоративних клієнтів банку досяг 1,94 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Банку Кредит Дніпро.

"Банк Кредит Дніпро значно наростив кредитний портфель корпоративних клієнтів. Так, на 01.11.2020 року він становив 1 938 млн грн. Основний приріст відбувся в період з 01.08.2020 до 01.11.2020 і становив 680 млн грн, що на 54% більше, ніж на 01.08.2020 р", – повідомила пресслужба банку.

Одним із драйверів зростання портфеля стала активізація використання клієнтами документарних операцій, уточнили в Кредит Дніпро. Банк почав співробітництво з міжнародними банками, які мають високий інвестиційний рейтинг Abu Dhabi Commercial Bank і Banque de Commerce et de Placements, що дозволило підсилити позиції фінустанови.

За останні 3 місяці наша команда суттєво збільшила кредитний портфель корпоративного бізнесу, зокрема, ми почали реалізовувати стратегію з секторального підходу, що істотно вплинуло на показники росту портфеля. Саме завдяки енергетичним, а також компаніям, які працюють на газовому ринку відбулося основне зростання кредитного портфеля, в тому числі внаслідок документарних операцій,

– підкреслила Тетяна Поплавська, заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу.

Раніше Банк Кредит Дніпро повідомив, що активізував кредитування фізичних і юридичних осіб. Станом на 01.11.2020 активи банку перевищують 10,95 млрд грн, його статутний капітал – 1,28 млрд грн.

Нагадаємо, влітку 2020 року банк придбав відомий український бізнесмен Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH. А в жовтні 2020 українське рейтингове агентство IBI-Rating надало банку довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою uaАА, що свідчить про його високу надійність і кредитоспроможність.