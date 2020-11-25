"Банк Кредит Дніпро" впровадив прогресивні інструменти для хеджування валютних ризиків.

Тепер українські компанії можуть оформити форвардні контракти з фіксацією майбутнього валютного курсу за операціями експорту й імпорту товарів або послуг, а також за кредитними договорами про залучення коштів від нерезидентів або банків, повідомили в банку про розвиток нових інструментів і сервісів, мовиться на сайті Лига-Новости.

Основна перевага форвардних операцій – можливість управляти валютними ризиками в майбутньому та мінімізувати втрати від коливань курсу на внутрішньому та міжнародному ринках. Крім цього, форвардні операції дозволяють оптимізувати планування фінансових потоків, гарантувати виконання параметрів бюджетування, знижують необхідність використання обігових коштів.

"Форвардні операції – значний крок, що наближує український бізнес до кращих світових стандартів. Статистика свідчить, що обсяг угод із розрахунками день в день на світовому валютному ринку значно поступається обсягу угод з використанням інструментів хеджування", – розповіла в коментарі Оксана Шведа, заступник голови Правління "Банку Кредит Дніпро".

Залежно від цілей хеджування банк пропонує компаніям різні інструменти та стратегії мінімізації валютних ризиків щодо основних валют країн – контрагентів зовнішньоекономічної діяльності.

Станом на 01.11.2020 активи банку перевищують 10,95 млрд грн, його статутний капітал – 1,28 млрд грн.

"Банк Кредит Дніпро" входить до ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів (на 01.08.2020) і згідно з класифікацією Національного банку України належить до групи банків із приватним капіталом. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, входить до Незалежної асоціації банків України, є учасником міжнародних платіжних систем VISA International і MasterСard.

Українським рейтинговим агентством IBI-Rating "Банку Кредит Дніпро" надано довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою uaАА, що свідчить про його високу надійність і кредитоспроможність.

Із серпня 2020 року "Банк Кредит Дніпро" належить президенту та власнику групи DCH, відомому українському бізнесмену Олександру Ярославському.