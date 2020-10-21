Після зміни власника, яким з 4 серпня 2020 року став власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, "Банк Кредит Дніпро" продовжує демонструвати покращення бізнес-показників і прибутковості своєї діяльності.

Пресслужба фінансової установи інформувала, що за підсумками дев'яти місяців 2020 року банк помітно збільшив розміри чистого прибутку та чистого процентного доходу, повідомляє "Мінфін".

Чистий прибуток "Банку Кредит Дніпро" за результатами діяльності за 9 місяців 2020 року становив 20,4 млн грн. Чистий процентний дохід на 01.10.2020 виріс до 290,8 млн грн, перевищивши на 18% аналогічний показник за II квартал поточного року. Чистий комісійний дохід за III квартал становив 28,3 млн грн – це на 24% більше, чим за II квартал 2020 року,

– сказано в повідомленні пресслужби "Банку Кредит Дніпро".

"Восени "Банк Кредит Дніпро" відновив активне кредитування населення та юридичних осіб. Банк має значний запас міцності у вигляді високоліквідних активів, сума яких на 01.10.2020 становить 3 331,3 млн грн або 36%. З початку року високоліквідні активи збільшилися на 27%", – сповістила пресслужба банку із посиланням на слова голови його правління Сергія Панова.

У вересні поточного року "Банк Кредит Дніпро" повідомив про подвоєння чистого процентного доходу: за підсумками 8 місяців 2020 року чистий процентний дохід становив 254 млн грн – це вдвічі перевищує результат аналогічного періоду 2019 року, коли чистий процентний дохід банку був 122 млн грн.

На 01.10.2020 активи банку становлять 9 362,1 млн грн. Норматив достатності (адекватності) капіталу (Н2) – 17,49% (при нормативному значенні – не менш як 10%).

"Банк Кредит Дніпро" входить до ТОП-20 фінансових установ України за розміром валових активів (на 01.08.2020) і згідно із класифікацією Національного банку України належить до групи банків із приватним капіталом. Банк є учасником Фонду гарантування внесків фізичних осіб, входить до Незалежної асоціації банків України, є учасником міжнародних платіжних систем VISA International і MasterСard.