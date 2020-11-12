У Раді підготували "банківський" законопроєкт в рамках співпраці з МВФ: що відомо
Депутати планують 12 листопада 2020 року зареєструвати у Верховній Раді "банківський" законопроєкт. Його Україна зобов'язалася прийняти в рамках співпраці з МВФ.
Його зареєструють завтра, 12 листопада. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Данило Гетманцев.
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За його словами, це довгоочікувані для банківського співтовариства зміни.
Вони наблизять наше законодавство до міжнародних стандартів та кращої наглядової практики центральних банків країн ЄС,
– зазначив Гетманцев.
Що змінить законопроєкт
Згідно з законопроєктом, основні зміни будуть такі:
- буде посилено вимоги до Ради банку та підвищено вимоги до системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Це дозволить зміцнити корпоративне управління у банках;
- буде введено нову структуру та вимоги до капіталу банків. Це дозволить банкам залишатися стабільними, навіть у кризові періоди;
- будуть введені нові сучасні наглядові інструменти. Наприклад, право регулятора встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризиковості його діяльності.
Він також додав, що загалом, ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити відповідність нашої системи банківського нагляду передовим практикам.
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