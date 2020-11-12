Депутати планують 12 листопада 2020 року зареєструвати у Верховній Раді "банківський" законопроєкт. Його Україна зобов'язалася прийняти в рамках співпраці з МВФ.

Його зареєструють завтра, 12 листопада. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Данило Гетманцев.

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За його словами, це довгоочікувані для банківського співтовариства зміни.

Вони наблизять наше законодавство до міжнародних стандартів та кращої наглядової практики центральних банків країн ЄС,

– зазначив Гетманцев.

Що змінить законопроєкт

Згідно з законопроєктом, основні зміни будуть такі:

буде посилено вимоги до Ради банку та підвищено вимоги до системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Це дозволить зміцнити корпоративне управління у банках;

буде введено нову структуру та вимоги до капіталу банків. Це дозволить банкам залишатися стабільними, навіть у кризові періоди;

будуть введені нові сучасні наглядові інструменти. Наприклад, право регулятора встановлювати банку індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризиковості його діяльності.

Нагадаємо. В рамках 18-місячної програми фінансування stand by на 5 мільярдів доларів взяла на себе зобов'язання внести зміни в закон про банківську діяльність, підготовлені спільно з МВФ і Світовим банком.

Він також додав, що загалом, ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити відповідність нашої системи банківського нагляду передовим практикам.