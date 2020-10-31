У Барселоні через жорсткий карантин, що запровадили у Каталонії, 30 жовтня спалахнули масштабні протести. Згодом вони переросли у заворушення.

Як відбувались протести

Правоохоронці заявили, що протестувальники були з "дуже жорстоких і організованих крайніх правих груп". Про це повідомляє El Pais.

До речі В Іспанії продовжили карантин до травня 2021 року через COVID-19

Люди кидали у поліцію рекламні щити, перила, каміння і фаєри. Крім того, демонстранти палили сміттєві контейнери. Вночі зафіксували мародерство і грабіж магазинів. У мережі оприлюднили кадри, де люди розбивали вітрини і виносили з магазину велосипеди.

Правоохоронці затримали 12 протестувальників, двоє з них були неповнолітні. Відомо, що одну людину поранили каменем у голову.

Карантин у Каталонії: які правила діють

Через поширення коронавірусу у Каталонії закрили ресторани, нічні клуби, салони краси, тренажерні зали, торгові центри і заборонили культурні заходи.

Також влада запровадила карантин вихідного дня з п'ятниці по понеділок. Тобто в цей час з дому можуть виходити лише ті, хто їде на роботу чи навчання, доглядає за літніми людьми або потребує невідкладної меддопомоги.

Коронавірус в Іспанії: статистика

Від початку пандемії в Іспанії на COVID-19 захворіли понад 1,1 мільйона людей.

Одужали близько 150 тисяч хворих, померли – понад 35 тисяч пацієнтів.

За добу 30 жовтня інфікувались 25 тисяч 595 іспанців.



Сутички у Барселоні / Фото AP