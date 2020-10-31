У Барселоні – масштабні протести проти карантину: люди кидали каміння та громили магазини
У Барселоні через жорсткий карантин, що запровадили у Каталонії, 30 жовтня спалахнули масштабні протести. Згодом вони переросли у заворушення.
Як відбувались протести
Правоохоронці заявили, що протестувальники були з "дуже жорстоких і організованих крайніх правих груп". Про це повідомляє El Pais.
До речі В Іспанії продовжили карантин до травня 2021 року через COVID-19
Люди кидали у поліцію рекламні щити, перила, каміння і фаєри. Крім того, демонстранти палили сміттєві контейнери. Вночі зафіксували мародерство і грабіж магазинів. У мережі оприлюднили кадри, де люди розбивали вітрини і виносили з магазину велосипеди.
Правоохоронці затримали 12 протестувальників, двоє з них були неповнолітні. Відомо, що одну людину поранили каменем у голову.
Карантин у Каталонії: які правила діють
Через поширення коронавірусу у Каталонії закрили ресторани, нічні клуби, салони краси, тренажерні зали, торгові центри і заборонили культурні заходи.
Також влада запровадила карантин вихідного дня з п'ятниці по понеділок. Тобто в цей час з дому можуть виходити лише ті, хто їде на роботу чи навчання, доглядає за літніми людьми або потребує невідкладної меддопомоги.
Коронавірус в Іспанії: статистика
- Від початку пандемії в Іспанії на COVID-19 захворіли понад 1,1 мільйона людей.
- Одужали близько 150 тисяч хворих, померли – понад 35 тисяч пацієнтів.
- За добу 30 жовтня інфікувались 25 тисяч 595 іспанців.
Поділитися новиною