За цю посаду змагаються чинний очільник країни Дональд Трамп та ексвіцепрезидент Джо Байден. Як можуть змінитися відносини Америки та України після перемоги одного з них на виборах?

Сайт 24 каналу поспілкувався з експертами, аби зробити висновки: хто ж із кандидатів у президенти США – більш прихильний до України та чи може результат виборів вплинути на відносини між державами?

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Чия перемога – більш вигідна для України?

Думки фахівців з цього приводу розділилися. Одні другом України бачать виключно Джо Байдена, інші виступають за те, щоб "все залишалося, як є", третя група переконує: особливої різниці для України немає, однак нам краще відкрито не підтримувати жодного з кандидатів.

Так, експерт-міжнародник Микола Капітоненко зазначає, що значення імовірної перемоги Байдена для України перебільшують. Насправді ж, за його словами, особливої різниці між політикою кандидата від демократів і нинішнього президента Трампа щодо нашої країни не буде. Тому що багато в чому діяльність Байдена буде схожа на те, що робив Обама – обережна підтримка і намагання не порушити баланс сил у Східній Європі.



Джо Байден / Фото Getty Images

Експерт "Української призми" Олександр Краєв називає ситуацію доволі двоякою, оскільки для обох кандидатів тема України у певному сенсі стала токсичною. Для Трампа – через розслідування у справі про імпічмент, частково спровоковане нібито його спробами тиснути на Україну, щоб отримати компромат на головного супротивника на перегонах. Для самого Байдена – через зв'язки його сина з українською енергетичною компанією Burisma, власників якої звинувачують у корупції.

Тому, хто б із них не переміг, щонайменше перші пів року про Україну Адміністрація Президента США згадувати не буде. На відміну від Конгресу.

Питання підтримки наших реформ, санкцій проти Кремля, надання військової і фінансової допомоги нашим збройним силам, певні заяви щодо агресії Росії – це все питання Конгресу. Білий Дім тут має мінімальну ініціативу. Тому, по суті, для нас більш важливими я вбачаю вибори саме в Конгрес, які також будуть 3 листопада,

– пояснив Олександр Краєв.

Якщо ж звернути увагу на висловлювання обох кандидатів про Україну, то тут перевага за Байденом. Його називають нашим великим другом, він опікувався Україною за часів адміністрації Обами, і вже тоді заявляв, що нам слід надати летальну зброю. Кілька тижнів тому Байден публічно заявив, що буде підтримувати Україну у разі своєї перемоги. Трамп же згадував про нас лише у випадках, коли потрібно було підколоти супротивника.

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Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олег Бєлоколос своєю чергою зазначає, що сьогодні відносини України і США – на досить хорошому рівні і для нас було б краще, щоб усе так і залишалося. Фахівець наводить приклад привітання штатів з приводу Дня Незалежності України, де було вказано, що, можливо, відносини між країнами у цей період переживають найкращі моменти. Також важливо, що саме за президентства Трампа Україна отримала американську летальну зброю, а Росія – жорсткі санкції.



Дональд Трамп / Фото Getty Images

Мені здається, для України під час виборів у Сполучених Штатах головне – не проявити явно свою зацікавленість у перемозі того чи іншого кандидата. Не показати те, що Україна когось підтримує більше,

– говорить експерт-міжнародник Віктор Каспрук.

Він пояснює: під час минулої американської президентської кампанії ми вже мали не надто приємний прецедент, коли у деяких колах Україну почали звинувачувати в тому, що вона, мовляв, втручалася у вибори президента США, підтримуючи одного з кандидатів.

"У такій ситуації треба розуміти одне: хто б не став президентом Сполучених Штатів, існує впливовий політичний американський істеблішмент, який саме вирішує, які відносини повинні мати США з тією чи іншою країною. І тому оці всі прогнози, що нам вигідний, наприклад, більше Байден чи Трамп, вони – дещо надумані", – зазначив фахівець.

Саме твердження, ніби Байден для нас – зручніший, не зовсім може виправдатися. Адже передвиборчі обіцянки не завжди втілюються в життя. Тому експерт наголошує: в цій ситуації Україна дотримується правильної позиції – на офіційному рівні не декларується зацікавленість в тому чи іншому кандидатові.

Як це вплине на відносини між державами?

У цьому питанні позиції фахівців сходяться: навряд чи варто очікувати суттєвих змін від будь-якого результату виборів.

Так, США, попри все, хто б не прийшов до влади, є стратегічним союзником України і це не раз було доведено, зазначає Віктор Каспрук. Для України ж важливо продемонструвати, що будь-яке рішення, яке прийме американський народ, нас влаштовує.

Так само, як це було при Обамі, коли Байден був віце-президентом, і є при Трампі: обмежена підтримка, незначне зростання з часом фінансової і технічної допомоги, збереження тиску на Росію (але це не з нами пов'язано, а з тим, що це вигідно самим американцям), постачання зброї в незначній кількості,

– говорить Микола Капітоненко про політику обох кандидатів щодо України.

Єдине, що Байден, швидше за все, буде активніше просувати порядок денний демократичних цінностей, більше підтримувати громадянське суспільство в Україні і робити акцент на Західні цінності.

Та при Байдені, за його перемоги, тема України не стане пріоритетною для Білого Дому, як і за президентства Трампа. Тому принципової різниці для нас все ж не буде.

Чому Україна – не в пріоритеті для Штатів?

Позиція США стосовно України уже сформувалася і залишається сталою. Вона, за словами експертів, перетворилася на дипломатичну рутину. Зараз же Штати більше цікавлять інші питання, які з'явилися останніми роками, і які є набагато важливішими для їхніх власних інтересів.

"Для нас, щоб стати частиною Заходу, щоб США ставилися до нас приблизно так, як ставляться до Польщі сьогодні, треба перетворитися на ту державу, якою стала Польща в 90-х роках, досить швидко пройшовши всі етапи транзитні і перетворившись на нормальну Західну демократію", – пояснює Микола Капітоненко.

І додає: ми на демократію не перетворилися, а просто називаємо себе демократичною державою. При цьому залишаємося неефективною олігархічною країною, де немає верховенства права, працюючих прав людини і так далі. І всі це добре бачать. Тож, якщо українці доведуть протилежне, тоді і ставлення до нас може змінитися. Тоді ми дійсно можемо стати союзником, а поки – швидше, інструмент зовнішньої політики США.



Політика США щодо України навряд чи зміниться після виборів / Фото Getty Images

Віктор Каспрук своєю чергою зазначає, що українці справді мають певну ілюзію, нібито тема України у США є превелюючою. Насправді ж американці часто не надто цікавляться міжнародною політикою – для них важливішим є добробут всередині держави. Політичний істеблішмент, же, в принципі, готовий розвивати відносини між країнами.

Ставлення обох кандидатів до агресії Росії

Тут є певні відмінності між кандидатами. Так, політика Байдена буде дещо відрізнятися від політики Трампа. Хоча обидва кандидати сприймають Росію, як потенційну загрозу.

"Вони – за те, щоб зберігалися антиросійські санкції, не визнають анексію Криму, підтримують Україну і обидва виступають за обмежений діалог з Москвою з тих питань, які для них є важливими: контроль над озброєнням, Близький Схід, тероризм і нерозповсюдження ядерної зброї", – говорить Микола Капітоненко.

При цьому Байден з більш глобальних позицій підходить до Росії. Він намагається тримати широку коаліцію, покладатися на союзників. І Україна, можливо, стане одним із них, хоча шанси на це невеликі. У цьому випадку нам вдасться щось отримати для власних інтересів від перемоги Байдена.

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Попри всю риторику Трампа, а він – людина емоційна і важкопередбачувана, його команда працює на користь США, говорить Олег Бєлоколос. У разі перемоги Байдена, чи не повернемося ми у ситуацію 2013-2014 років, коли посилювався вплив Росії?

Я можу навіть на 200% прогнозувати: якщо прийде Байден, Росія буде робити все, щоб втягнути нову адміністрацію США в якісь перемовини і тим самим послабити їх увагу до України,

– зазначає Олег Бєлоколос.

Трамп і в 2016 році говорив про Росію багато хорошого, а Путіна назвав чудовим лідером, з яким можна порозумітися. Водночас же ми спостерігаємо збільшення американського контингенту на кордоні з Росією у країнах Балтії.

За словами Олександра Краєва, якраз Трамп був найжорсткішим президентом стосовно Росії. А, зважаючи на те, що він – республіканець, радники з національної безпеки якого, в основному – старі "яструби", які готові суворо боротися з росіянами, то тут, можливо, Трамп є для нас надійнішим.

У Байдена ж є шлейф адміністрації Обами, яка свого часу почала з росіянами перезавантаження відносин. І, якщо він захоче повторити цю політику, то, можливо, Україна буде не в найкращій ситуації. Хоча кандидат від демократів і запевняв, що не буде розмовляти з росіянами, поки ті не повернуть Крим.

Тобто виходить, що політика щодо Росії як Байдена, так і Трампа – подібна. Тобто Байден може бути більш м'яким, а Трамп – жорсткішим, але обидва опонуватимуть Кремлю. Так само, як і певною мірою кожен з них буде підтримувати Україну.