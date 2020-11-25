Обраний президентом США Джозеф Байден 24 листопада дав перше телевізійне інтерв'ю після своєї перемоги на виборах. В розмові наголосив, що його президентство – не третій термін Барака Обами. Говорив також про Дональда Трампа, передачу влади та коронавірус.

Байден дав своє перше інтерв’ю після перемоги на виборах ведучому програми Nightly News на телеканалі NBC. Читайте головні цитати новообраного президента США з першої частини розмови.

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Це не третій термін Обами

Про своє президенство Байден відразу попередив, що "Це не третій термін Обами". Він наголосив, що "сьогодні ми живемо в зовсім іншому світі, аніж за часів адміністрації Обами – Байдена. Президент Трамп змінив ситуацію".

"Ми опинилися в обставинах, коли альянси розвалюються. Ось чому я підібрав людей, які обіймуть ключові посади в адміністрації, і при цьому представляють весь спектр американського народу, а також спектр Демократичної партії", – пояснив Байден.

При цьому запевнив, що готовий призначити в свою адміністрацію республіканця, який голосував за Трампа.

Я хочу об'єднати цю країну. Це мета нашої адміністрації. Ми більше не можемо продовжувати цей небезпечний "політичний діалог" (протистояння між демократами та республіканцями, які посилилися за роки президентства Трампа – 24 канал). Цьому час покласти край,

– розповів демократ.

Байден не судитиметься з Трампом

Політик заявив, що не буде уподібнюватися Трампові та використовувати міністерство юстиції США як особистий інструмент, щоб наполягати на якійсь версії подій.

"Але я читав про низку (вже розпочатих – 24 канал) розслідувань на державному рівні – і тут я абсолютно нічого не можу вдіяти", – додав Байден.

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Пріоритети на перші 100 днів

Байден оголосив, що у перші 100 днів при владі зробить пріоритетом коронавірусну кризу, міграцію та клімат. Так, скерує до Сенату США законопроєкт про імміграцію. Документ дозволить отримати громадянство понад 11 мільйонам людей, які перебувають у США без документів.

"Я також маю намір позбавитися деяких, на мій погляд, вкрай згубних президентських указів (Трампа – 24 канал), які суттєво вплинули на погіршення клімату та зробили нас менш здоровими", – сказав новообраний президент США.

Байден також заявив, що в нього на меті певні кроки, щоб забезпечити негайну підтримку штатам та місцевій владі, аби вони не розорилися на тлі кризи та обмежень через коронавірус. Демократ при цьому наголосив, що це криза, яка викликає реальний психологічний стрес у мільйонів людей.

Чи розмовляв Байден з Трампом після виборів

Ні (такого зв'язку не було – 24 канал). Я думаю, що керівники його і мого штабу розмовляли. Але ні, особисто я нічого не чув від президента Трампа,

– сказав Байден.

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Що кажуть світові лідери

"Америка повертається. Ми знову на чолі. Я розмовляв більш ніж з 20 світовими лідерами, і вони – буквально всі – були раді та навіть якоюсь мірою схвильовані тим, що Америка тепер знову затвердить свою роль у світі та стане творцем коаліцій", – розповів новообраний американський лідер.

Передача влади фактично стартувала

Байден сказав, що відразу ж після його перемоги на виборах надійшла інформація від Ради національної безпеки. Так, Рада вже опрацьовує можливість відправляти Бадену щоденні зведення, які отримує президент.

Команда Байдена також працює над організацією зустрічі з командою Білого дому, яка відповідає за боротьбу з COVID-19.

"Прямо зараз триває безліч обговорень, і я маю сказати, що зворотній зв'язок (щодо передачі влади Байдену – 24 канал) був щирим. Досі не було причин скаржитися. Я навіть не очікував такого. Тож так, все вже почалося", – сказав демократ.

Коли американців почнуть вакцинувати від COVID-19

Байден сказав, що нинішня адміністрація вже розпланувала процес вакцинації від коронавірусу: як це повинно відбуватися, що буде доступно, коли і як.

"Ми подивимося на цей план – нас ще не ознайомили з ним", – додав американський лідер.

Він повідомив, що вже розмовляв у зумі з провідними губернаторами країни – п'ятьма республіканцями та п'ятьма демократами. Політики детально обговорювали необхідність співпраці та доставки вакцини в ті місця, де безпосередньо можна буде пройти вакцинацію. Говорили і про те, кого слід вакцинувати першими.

Я думаю, що ми, вочевидь, маємо сфокусуватися на лікарях, медсестрах і тих людях, які приймають удар першими. Також, вважаю, нам варто сконцентруватися на можливості якомога швидше відкрити школи – і це можна зробити безпечно,

– розповів новообраний президент США.

Тому в найближчі 2 місяці, додав Байден, на нього та команду чекає багато роботи щодо того, як поширюватиметься вакцина.

"Зараз ми сподіваємося, що зможемо почати – точніше, нинішня адміністрація почне – розподіляти її ще до нашої присяги (в січні 2021 року – 24 канал)", – повідомив Байден.

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