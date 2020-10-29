Головний суперник Дональда Трампа Джо Байден 28 жовтня достроково проголосував на виборах президента США. Представник Демократичної партії зробив це у товаристві своєї дружини Джилл у штаті Делавер.

Байден уже віддав свій голос на виборах президента США

Байден повідомив про це на своїй твіттер-сторнці. Відомо, що до цього віцепрезидент часів Обами відвідав публічні слухання про охорону здоров'я.

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Зауважимо, що головний конкурент Байдена на виборах Дональд Трамп уже також проголосував достроково. Зробив він це в суботу, 24 жовтня, під час візиту до штату Флорида.

За словами чинного американського президента голосування було "дуже безпечним" і "ідеальним".

Для мене велика честь проголосувати. Я голосував за хлопця, на ім'я Трамп, – зазначив політик.

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