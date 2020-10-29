Байден слідом за Трампом також достроково проголосував на виборах президента США
Головний суперник Дональда Трампа Джо Байден 28 жовтня достроково проголосував на виборах президента США. Представник Демократичної партії зробив це у товаристві своєї дружини Джилл у штаті Делавер.
Байден уже віддав свій голос на виборах президента США
Байден повідомив про це на своїй твіттер-сторнці. Відомо, що до цього віцепрезидент часів Обами відвідав публічні слухання про охорону здоров'я.
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Зауважимо, що головний конкурент Байдена на виборах Дональд Трамп уже також проголосував достроково. Зробив він це в суботу, 24 жовтня, під час візиту до штату Флорида.
За словами чинного американського президента голосування було "дуже безпечним" і "ідеальним".
Для мене велика честь проголосувати. Я голосував за хлопця, на ім'я Трамп, – зазначив політик.
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Вибори президенти США 2020: головне
- Байдена обрали кандидатом на посаду американського президента 18 серпня на з’їзді Демократичної партії. За Байдена проголосували 1995 делегатів. Також його кандидатуру підтримує 44-й президент Барак Обама.
- Якщо Байден очолить США, то віцепрезиденткою стане Каміла Гарріс. За її кандидатуру також проголосували на вищезазначеному з'їзді демократів.
- Головним суперником Байдена на виборах буде чинний американський президент Дональд Трамп. Його обрали кандидатом від республіканців на з’їзді партії 24 серпня.
- За останніми рейтингами, Байден перемагає Трампа – 57% проти 41%.
- Основне голосування заплановано на 3 листопада 2020 року. Це 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- У розпал передвиборчої кампанії на COVID-19 захворів Трамп, однак після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
- Між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів. Загалом під час виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджує, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.
- Відомо, що проголосувати на цих виборах можна й українською.