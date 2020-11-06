Американські ЗМІ заявили, що Дональд Трамп хоче розпочати другий термін достроково, навіть не дочекавшись результатів виборів. У відповідь на це його головний опонент Джо Байден готується оголосити себе обраним президентом.

Очікується, що Джо Байден виступить зі зверненням у найближчі години. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

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Відомо, що Дональд Трамп хоче поставити під сумнів законність виборів. Саме тому, за даними джерел, Байден хоче негайно перейти в режим обраного президента. Також виборчий штаб Джо Байдена попередив, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.

Як ми сказали 19 липня, на цих виборах рішення ухвалює американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатний вивести порушників з Білого дому,

– заявив член виборчого штабу Байдена.

Виборчі перегони Трампа та Байдена: що відомо

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має 253 голоси з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Натомість Трамп має 214 голосів.

Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що "виграє з рекордними цифрами" в історії США та звинуватив демократів у "маніпуляціях".

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