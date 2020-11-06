Байден готується оголосити себе президентом, – ЗМІ
Американські ЗМІ заявили, що Дональд Трамп хоче розпочати другий термін достроково, навіть не дочекавшись результатів виборів. У відповідь на це його головний опонент Джо Байден готується оголосити себе обраним президентом.
Очікується, що Джо Байден виступить зі зверненням у найближчі години. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.
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Відомо, що Дональд Трамп хоче поставити під сумнів законність виборів. Саме тому, за даними джерел, Байден хоче негайно перейти в режим обраного президента. Також виборчий штаб Джо Байдена попередив, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.
Як ми сказали 19 липня, на цих виборах рішення ухвалює американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатний вивести порушників з Білого дому,
– заявив член виборчого штабу Байдена.
Виборчі перегони Трампа та Байдена: що відомо
Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має 253 голоси з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Натомість Трамп має 214 голосів.
Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що "виграє з рекордними цифрами" в історії США та звинуватив демократів у "маніпуляціях".
До теми Трамп хоче розпочати другий термін достроково, без перемоги на виборах, – ЗМІ
Вибори президента США: що варто знати
- 3 листопада у США стартували 59 президентські вибори. Всього на виборах було 11 кандидатів, але основна боротьба триває між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.
- Раніше між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів. Загалом під час виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському).
- Трамп, зі свого боку, стверджує, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.
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