За правління новообраного президента США Джо Байдена будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися назавжди. Річ у тім, що нові санкції, підготовані США, можуть не тільки затримати будівництво газопроводу, а й заморозити процес остаточно.

Ба більше – у команді Байдена кілька тижнів тому заявили, що він продовжить виступати проти "Північного потоку-2" як "принципово поганої угоди, щоб зміцнити енергетичну незалежність Європи". Про це інформує німецьке видання Bild.

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Там підмітили, що після перемоги Байдена на виборах президента США, багато німецьких політиків почали сподіватися на потепління у відносинах США і Німеччини, а також – на відновлення дружнього курсу, який проводила щодо Берліна адміністрація Обами.

Втім, у Bild вважають, що квапитися з такими сподіваннями не варто, оскільки Палата представників і Сенат Конгресу США нещодавно домовилися включити додаткові санкції проти газопроводу "Північний потік-2" в проєкт оборонного бюджету на 2021 рік.

Під економічні обмеження потраплять страхові та сертифікаційні компанії, які працюють з російськими суднами для завершення будівництва газопроводу. А ось оборонний бюджет США на 2021 рік має бути прийнятий до кінця цього року. Саме відповідні санкції можуть поставити хрест на будівництві "Північного потоку-2".

США та "Північний потік-2": коротко про головне

США виступають проти запуску газопроводу "Північний Потік-2", який будують з Росії до Німеччини.

Наразі будівництво "Північного потоку-2" зупинене через санкції, які влада США наклала на компанії-підрядники.

У серпні 2020 року Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро, якщо Вашингтон зніме обмеження.

Тим часом сенатори США вважають, що потрібно докласти максимальних зусиль, аби проєкт "Північний потік-2" ніколи не був реалізований.

Олії у вогонь додало нещодавнє отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Тоді погрожувати Росії замороженням проєкту почали навіть у Німеччині.

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