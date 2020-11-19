Одним із пріоритетів нової адміністрації США буде питання контролю над стратегічними озброєннями. Тому держава може продовжити новий договір з Росією щодо використання ядерної зброї.

Термін дії угоди про контроль за ядерним озброєнням між США та Росією спливає за кілька днів після інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Про це розповів радник демократа Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

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Я переконаний, що адміністрація Байдена зробить огляд стратегічного контролю над озброєнням щодо Росії. Це буде важливе питання з першого дня (на посаді – 24 канал). Увага приділятиметься створенню стратегічних рамок для контролю над озброєнням, ймовірно, через продовження нового договору START,

– сказав Карпентер.

Він додав, що США за певний час приступлять до опрацювання наступної угоди у цій сфері. Вона охоплюватиме інші різновиди стратегічного контролю над озброєннями, включаючи, ймовірно, нестратегічну ядерну зброю.

Водночас, за словами Карпентера, це може значно ускладнити переговори. Однак саме така позиція має бути пріоритетною у світі, аби сторони не хотіли повернутися небезпечної гонитви озброєнь.

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