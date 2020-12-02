Переможець президентських виборів США 2020 року Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Від неї у 2018 році відмовився Трамп через нібито недотримання домовленостей.

За словами Байдена, США готові повернутися до ядерної угоди і зняти всі санкції проти Ірану, які запровадив Трамп. Вашингтон зробить це лише за умови строгого дотримання Іраном усіх умов угоди. Про це повідомляє авторитетне американське видання The New York Times.

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Що сказав Байден

Зараз багато говорять про високоточні ракети і все інше, що сприяє дестабілізації регіону. При цьому кращий спосіб домогтися деякої стабільності в регіоні – це розібратися з ядерною програмою,

– заявив Байден.

Демократ додав, що майбутня адміністрація США має намір у співпраці з союзниками та партнерами розробити додаткові угоди, за допомогою яких можна буде і надалі контролювати ядерну та ракетну програми Ірану.

"Останнє, чорт візьми, що нам потрібно в цій частині світу, – це нарощування ядерного потенціалу", – підкреслив Байден.

Що відомо про ядерну угоду

Ядерна угода між США та Іраном була підписана у 2015 році. У травні 2018 року Трамп в односторонньому порядку відмовився від неї, відновивши санкції проти Ірану. Американський президент звинуватив Тегеран у недотриманні домовленостей, хоча з ним не погоджувалися європейські лідери.