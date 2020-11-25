Трампа не чіпатимуть: Байден не розпочинатиме розслідування щодо свого попередника
Джо Байден, який тріумфував на виборах президента США, не розслідуватиме діяльність свого попередника на посаді. Раніше заклики зайнятись діяльністю Трампа лунали в команді демократів.
Розслідування щодо Трампа – не пріоритет для Байдена
Сам Байден зазначив, що не буде брати приклад з Трампа. Про це обраний президент США повідомив в інтерв'ю NBC.
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Я не буду уподібнюватися чинному президенту і використовувати Мін'юст США в якості інструменту,
– зазначив Байден.
Проти Трампа проводять розслідування на рівні кількох штатів
Переможець виборів зазначив, що в курсі тих розслідувань, які проводять щодо дій Трампа на посаді президента на рівні кількох штатів. Проте, на думку Байдена, наразі в країні є набагато важливіші завдання.
Що відомо про результати виборів в США?Джо Байден на виборах президента США набрав рекордну кількість голосів – 80 мільйонів. Таким чином, демократ може розраховувати на 306 голосів виборників, коли у Трампа – лише 232.
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