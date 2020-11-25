Джо Байден, який тріумфував на виборах президента США, не розслідуватиме діяльність свого попередника на посаді. Раніше заклики зайнятись діяльністю Трампа лунали в команді демократів.

Розслідування щодо Трампа – не пріоритет для Байдена

Сам Байден зазначив, що не буде брати приклад з Трампа. Про це обраний президент США повідомив в інтерв'ю NBC.

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Я не буду уподібнюватися чинному президенту і використовувати Мін'юст США в якості інструменту,

– зазначив Байден.

Проти Трампа проводять розслідування на рівні кількох штатів

Переможець виборів зазначив, що в курсі тих розслідувань, які проводять щодо дій Трампа на посаді президента на рівні кількох штатів. Проте, на думку Байдена, наразі в країні є набагато важливіші завдання.

Зверніть увагу! Державний департамент США уже розпочав процес передачі влади в країні. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео. Сам Байден вже особисто представив претендентів на ключові посади в своїй адміністрації.