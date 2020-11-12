Джозеф Байден, коли 21 січня розпочне роботу у Овальному кабінеті, планує багато ініціатив. Серед іншого – скасування деяких рішень Трампа за допомогою президентських указів.

24 канал розповідає, чого можна чекати від старого-нового демократа у Білому Домі. Байден обіцяв керувати "як американець", але це потребуватиме поваги до політики, за яку голосовало 70 млн американців-республіканців.

Складний перший день

Перший день для Байдена та Гарріс обіцяє бути дуже активним / Фото Business Insider

Деякі політики президента Дональда Трампа безумовно зазнають змін найближчим часом, можливо – навіть у перший день роботи Джозефа Байдена. Але все одно, деякі рішення потребуватимуть допомоги Конгресу, який теж буде розділеним за партійним принципом.

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Вже відомо, що його команда хоче повернутися до Паризької угоди по клімату, з якої США щойно вийшли. Про такі наміри "у перші години після присяги" повідомляє NYT. Через місяць після заявлення про бажання, Америка повернеться.

Після цього треба буде подати нове оголошення про скорочення викидів до 2030 року. Але й це ще не все: Байден планує відновити обамівські регуляції щодо навколишнього середовища , які раніше відмінив Трамп. Найголовніша з них – указ про більше видобування корисних копалин та прокладку нових трубопроводів.

Інша невідкладна справа – повернутися до роботи з ВООЗ, яку Трамп (небезпідставно – 24) звинувачував в неефективності та залежності від Китаю.

Байден успадкує пандемію коронавірусу, яка продовжує лютувати в Штатах. Для боротьби з нею вже оголошена спеціальна команда з 12 людей, переважно лікарів. З ВООЗ буде погоджено розповсюдження американської вакцини. Щоб зробити її доступною для всіх американців, потрібно як мінімум 25 млрд доларів США.

Всередині країни розроблять протоколи по носінню масок, передає Axios. Втім, за даними NYT, у Байдена не буде на це повноважень. Але на території федеральних будівель та на транспорті між різними штатами така вимога легальна. Місцеві уряди та госпіталі можуть отримати пакет допомоги. Маски могли б врятувати 130 тисяч людей ще в березні.

Я попрошу наш Конгрес покласти на мій стіл до кінця січня законопроект про коронавірус з усіма ресурсами, щоб побачити ефективність наших заходів, – пообіцяв Байден в кінці жовтня.

Цікавинкою може стати відродження з забуття "Закону про оборонне виробництво" часів Корейської війни. Його використовували і раніше, але не для боротьби з пандемією. Це дасть змогу через наказ президента виробляти необхідні товари швидше та налагодити процес поставок масок, антисептиків та інших необхідних речей.

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Доктор Ентоні Фаучі, головний американський епідеміолог, який останнім часом попав в немилість у Трампа та навіть отримував погрози, гратиме важливу роль в адміністрації Байдена. Скоріш за все, за його порадою лідер США звернеться у першу чергу. Державним службовцям планують відновити право на створення профспілок. Самі профспілки планують посилити.

"Кожен президент хоче виконувати обіцянки в перший день, – пояснив NYT Ден Пфайффер, який працював старшим радником Обами та допомагав організовувати перший день в Білому Домі. – Виконавчі укази – найкращий спосіб зробити це".

Не все так просто Але якщо республіканці збережуть контроль над Сенатом, то відмова від деяких податкових пільг може наразитися на протест. Просування расових тем та громадянських прав взагалі може зазнати невдачі. Сенат може блокувати його кандидатів на вакантні посади в уряді.

Є ще політика щодо абортів за кордоном, коли люди прибувають в США, лише щоб у їхньої дитини було американське громадянство. Зазвичай, заборона на таке та на діяльність консультативних груп, діє лише за "червоної" адміністрації. Очікується, що Байден її скасує. Але щоб повністю відкатити рішення вже майже колишньої адміністрації, буде потрібен щонайменше рік.

Відновлення репутації та питання іміграції

Байден планує відновити репутацію США у світі та етику всередині країни. По-перше, сигнал буде надісланий до НАТО, що "США повернулись та ви знову можете розраховувати на нас". По-друге, Байден розчарований робочою етикою серед державних службовців. Він планує впровадити більш жорсткі етичні правила при роботі в його уряді.

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З першого дня, кожен член цієї адміністрації має бути сфокусованим на досягненні кращого для народу Америки, та ні на чому іншому, – йшлося на сайті демократичної кампанії.

Кожен підпише етичне зобов'язання та відмовиться від подарунків з боку різноманітних лоббістів. Більшість згодна, що відновити довіру до центральної влади потрібно негайно, бо адміністрація Трампа мала доведені факти корупції та конфлікту інтересів.

Наряду з цим, Байден планує відновити права трансгендерних студентів, захист для яких створив у 2016 році Обама. Трамп та його секретарка освіти Бетсі Де Вос скасували це негайно після отримання влади. Раніше, такі студенти мали доступ до спорту на основі своєї гендерної ідентичності та до вбиралень. Відділ освіти повинен "енергічно забезпечувати виконання і розслідувати порушення прав трансгендерних студентів".

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Існує й інша велика програма: DACA (Відкладені дії щодо дитячого прибуття – 24) або, як вона більше відома – Dreamers. Це про дітей, яких батьки незаконно привезли в США. Адміністрація Трампа весь час впроваджувала більш жорстку іміграційну політику.

Байден же планує зробити програму постійно діючою. Вона теж була створена Обамою, ще у 2012 році та захищала 700 тисяч дітей. Вони виросли в США, але не мали громадянства. Без DACA вони можуть бути депортовані як і ще 11 млн людей, які не є наразі громадянами.

До речі, про депортацію. Дії Трампа на кордоні, особливо політика розділення батьків з дітьми, мала ганебні наслідки. Наразі приблизно 545 дітей так і не знайшли своїх батьків. Байден пообіцяв створити "цільову групу", яка займеться цим питанням та посилити нагляд над іміграційною та митною службою США. Тих, хто порушує закон, треба судити за "нелюдське поводження".

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Окрема історія – заборона на в'їзд з мусульманських країн, особливо з Сирії та Ємену на період 90-120 діб та "Стіна Трампа". Її будівництво, звісно що, команда Байдена планує зупинити як і "мусульманський бан". Але – і це важливо – не зносити вже збудовані частини стіни.

Байден та зовнішня політика Що стосується міжнародної політики, то Байден принаймні планує повернути США в іранську ядерну угоду (малоймовірно) та продовжити термінові перемовини з РФ про СНО-3 (договір про стратегічне наступальне озброєння, який закінчується вже в лютому 2021 року – 24). Цікаво, що команда Байдена планує залишити деякі тарифи проти Китаю в дії.

Залишається не так довго почекати, щоб побачити чи виконає нова адміністрація такий великий пакет обіцянок і хто встане у неї на заваді.