Новообраний президент США Джозеф Байден знайшов посади для своїх найближчих помічників з виборчої кампанії. Раніше главою апарату Білого дому демократ призначив свого радника Рона Клейна.

Байден призначає людей зі свого виборчого штабу

Про нові призначення мовиться у заяві, оприлюдненій помічниками Байдена. Так, заступницею керівника апарату співробітників Білого дому стала менеджер кампанії Джен О’Меллі Діллон.

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Коротко про інші призначення у Білому домі:

Головний політичний стратег у штабі Майк Донілон – старший радник президента.

Помічники Байдена з кампанії Стів Ричетті та Дана Римус – радники.

Член Палати представників Конгресу США від штату Луїзіана Седрік Річмонд – старший радник президента, керівник зв'язків з громадськістю та ЗМІ.

Джулі Родрігес – керівник питань міжвідомчої взаємодії.

Я пишаюсь можливістю оголосити додаткових членів моєї команди, які зможуть допомогти нам будувати краще майбутнє. Перед Америкою – великі виклики, а вони приносять різні точки перспективи та спільну відданість вирішенню цих викликів,

– сказав Байден.