Кандидат від демократів у президенти США Джо Байден отримав 69 759 833 голосів виборців. Він обійшов навіть колишнього американського лідера Барака Обаму, за якого у 2008 році проголосувала рекордна кількість людей – 69,4 мільйона.

Попри те, що підрахунок голосів у США ще триває, Байден вже встиг обійти усіх попередніх американських президентів. Про це повідомляє The Guardian.

До теми Вчора ввечері я лідирував у ключових штатах: Трамп назвав перевагу Байдена "дуже дивною"

Байден набрав найбільше голосів за всю історію

Кількість голосів за Байдена на 3,9 мільйона перевищує ту, яку в 2016 році отримала Хілларі Клінтон. Тоді кандидатку у президенти США підтримали майже на 3 мільйони більше виборців, ніж Дональда Трампа. Однак той виграв за результатами голосування колегії виборників, отримавши 304 голоси проти 227.

Чинний президент США Трамп на виборах у 2020 році теж отримав більше голосів, ніж в 2016. Крім того, зараз у нього більша підтримка, аніж в Обами у 2008 році і Клінтон в 2016.

Вибори в США: головне