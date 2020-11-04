Джо Байден отримав найбільше голосів за всю історію виборів президента США
Кандидат від демократів у президенти США Джо Байден отримав 69 759 833 голосів виборців. Він обійшов навіть колишнього американського лідера Барака Обаму, за якого у 2008 році проголосувала рекордна кількість людей – 69,4 мільйона.
Попри те, що підрахунок голосів у США ще триває, Байден вже встиг обійти усіх попередніх американських президентів. Про це повідомляє The Guardian.
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Байден набрав найбільше голосів за всю історію
Кількість голосів за Байдена на 3,9 мільйона перевищує ту, яку в 2016 році отримала Хілларі Клінтон. Тоді кандидатку у президенти США підтримали майже на 3 мільйони більше виборців, ніж Дональда Трампа. Однак той виграв за результатами голосування колегії виборників, отримавши 304 голоси проти 227.
Чинний президент США Трамп на виборах у 2020 році теж отримав більше голосів, ніж в 2016. Крім того, зараз у нього більша підтримка, аніж в Обами у 2008 році і Клінтон в 2016.
Вибори в США: головне
- 3 листопада американці обирала президента держави.
- За результатами від колегій виборників, у 42 штатах й окрузі Колумбія, лідирує кандидат від демократів Байден.
- У Вірджинії Байдену випадково порахували 100 тисяч зайвих голосів. Помилку виправили упродовж 10 – 15 хвилин.
- Явка на виборах стала рекордною за останні 120 років – участь у голосуванні взяли 66,9% виборців.
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