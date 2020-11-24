На виборах президента США в Пенсильванії переміг демократ Джо Байден. Офіційні результати виборів у цьому штаті затвердили 24 листопада.

Про остаточні результати президентських виборів у Пенсильванії у твіттері повідомив губернатор штату Том Вулф.

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За його словами, 24 листопада державний департамент Пенсильванії затвердив результати виборів президента і віцепрезидента США.

Відповідно до вимог федерального закону, я підписав свідоцтво про встановлення (перемоги – 24 канал) Джо Байдена та Камали Гарріс,

– зазначив Вулф.

Він також подякував співробітникам виборчих комісій. "Люди, які працюють на виборах, піддавалися постійним нападам, і вони діяли чудово і гідно", – додав губернатор.

Нагадаємо, раніше Мічиган офіційно оголосив Байдена переможцем на президентських виборах. Він обійшов чинного президента Дональда Трампа на понад 150 тисяч голосів.

Зверніть увагу! Напередодні Дональд Трамп повідомив, що віддав розпорядження Управлінню загальних служб "робити, що треба" за первинними протоколами передачі влади між президентами США. Однак свою поразку на виборах він досі не визнає.