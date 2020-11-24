Байден переміг у Пенсильванії: офіційні результати голосування затвердили
На виборах президента США в Пенсильванії переміг демократ Джо Байден. Офіційні результати виборів у цьому штаті затвердили 24 листопада.
Про остаточні результати президентських виборів у Пенсильванії у твіттері повідомив губернатор штату Том Вулф.
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За його словами, 24 листопада державний департамент Пенсильванії затвердив результати виборів президента і віцепрезидента США.
Відповідно до вимог федерального закону, я підписав свідоцтво про встановлення (перемоги – 24 канал) Джо Байдена та Камали Гарріс,
– зазначив Вулф.
Він також подякував співробітникам виборчих комісій. "Люди, які працюють на виборах, піддавалися постійним нападам, і вони діяли чудово і гідно", – додав губернатор.
Нагадаємо, раніше Мічиган офіційно оголосив Байдена переможцем на президентських виборах. Він обійшов чинного президента Дональда Трампа на понад 150 тисяч голосів.
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